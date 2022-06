NRW kritisiert Untätigkeit des Bundes in Sachen Corona

Eigentlich ist es eine recht unspektakuläre Meldung - und noch dazu eine, die auf den ersten Blick kaum nachrichtlichen Wert für die Film- und Kinobranche besitzt: Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat die Coronaschutzverordnung und die Test- und Quarantäneverordnung ohne wesentliche Änderungen um eine Woche bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Nicht gänzlich uninteressant ist jedoch, was dahintersteckt, auch wenn es tatsächlich erst einmal primär um die Testregelungen geht. Denn ein Konflikt in Sachen Corona-Strategie zwischen dem bevölkerungsreichsten Bundesland (in dem die FDP mit in der Regierung sitzt) und dem Bund wird nur allzu deutlich.

So erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann anlässlich der Verlängerung der Verordnungen: "Der Bund muss jetzt ganz dringend Planungssicherheit schaffen. Dass wir zehn Tage vor dem Auslaufen der Testregelungen noch nicht wissen, ob und wie es mit den Testungen danach weitergeht, ist ein Unding. Die Infektionsdynamik nimmt wieder deutlich zu. Deswegen appelliere ich an alle Bürgerinnen und Bürger: Tragen Sie insbesondere dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, freiwillig eine Maske. Das Risiko von gesundheitlichen Langzeitfolgen nach einer Infektion besteht bei allen Menschen. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Und lassen Sie sich, wenn noch nicht geschehen, impfen."

Nicht zuletzt die Maskenpflicht im ÖPNV steht in vielen Bundesländern in dieser Woche vor dem Auslaufen, auch wenn weitere Verlängerungen aufgrund des Ansturms auf öffentliche Verkehrsmittel durch den Erfolg des Neun-Euro-Tickets und angesichts der bundesweit weiter auf zuletzt 416 gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz eher wahrscheinlich sind. Spannend ist dieses Thema natürlich vor allem mit Blick auf den Herbst - und angebliche Gespräche auf Regierungsebene, eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen nach dem Prinzip "Oktober bis Ostern" auf den Weg zu bringen. Unterdessen hat der Deutsche Städtetag Maßnahmen zur Eindämmung der aktuellen Sommerwelle angemahnt - und unter anderem eine neuerliche Änderung des Infektionsschutzgesetzes noch vor der Sommerpause angemahnt.