Großer Aufschlag für Paramount+ in UK/Irland

Am 22. Juni erfolgt der Start von Paramount+ in Großbritannien und Irland. Um die Präsenz anzukündigen, verspricht Paramount Global für die Sommerzeit eine massive Werbekampagne. Für sie wurde unter anderem Hollywood-Star Uma Thurman verpflichtet, der das Angebot von Paramont+- vorstellen wird. Im Fernsehen werden Spots zur Hauptsendezeit auf einer Reihe von Kanälen wie Channel 5 zu sehen sein. Am Abend des Einführungstages wird Channel 5 die erste Folge von "Halo" unter dem Motto "Paramount- presents - Halo" zeigen. Weitere Aktivitäten finden im Londoner Unterhaltungsviertel West End statt, wo eine Augmented-Reality-fähige Beschilderung zu bekannten Stars und Paramount-Hits für Aufmerksamkeit sorgen sollen. In Zusammenarbeit mit der Heart of London Business Alliance und dem Westminster City Council wird es eine Reihe von Großinstallationen und Pop-Ups geben: Die hier erwähnten Marketingaktionen und Werbemaßnahmen stellen nur einen kleinen Teil des Gesamtpakets dar.

Das Startprogramm von Paramount+ umfasst exklusive Eigenproduktionen, Blockbuster-Filme von Paramount Pictures und eine große Auswahl bekanntester Paramount-Serien, darunter "Halo", "Star Trek: Strange New Worlds", die neue Anthologie-Serie "The First Lady" und Kids Entertainment wie Paw Patrol: Der Film.

Nutzer können den Dienst nach einer kostenlosen siebentägigen Testphase für 6,99 Pfund (zirka 8,30 Euro) pro Monat oder 69,90 Pfund pro Jahr in Großbritannien abonnieren. Sky Cinema-Abonnenten erhalten den Bonus von Paramount+ ohne zusätzliche Kosten.

Paramount+ setzt seinen internationalen Rollout in der zweiten Jahreshälfte in Italien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Österreich fort. In Indien ist der Start für 2023 geplant.