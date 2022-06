"Jurassic World" bleibt Topfilm in China

2021 mag - in einem global massiv geschwächten Umfeld - ein Jahr des chinesischen Kinos und vor allem des chinesischen Films gewesen sein. Denn während US-Produktionen nur noch zwölf Prozent der Ticketumsätze ausmachten, sorgten diverse lokale Megahits dafür, dass das Boxoffice trotz diverser (größtenteils temporärer) Einschränkungen nur um rund ein Viertel (26 Prozent) unter dem Rekordwert aus 2019 lag. Und heute? Hinken die Ticketumsätze im Reich der Mitte bislang um rund 40 Prozent hinter jenen des Vorjahres zurück, Besserung ist kaum abzusehen.

Jurassic World: Ein neues Zeitalter" konnte sich am zweiten Wochenende mit gut 23 Mio. Dollar (bei einem bisherigen Gesamtergebnis von knapp 92,5 Mio. Dollar) tatsächlich mühelos an der Spitze halten, trotz eines Umsatzrückgangs von gut 55 Prozent gegenüber dem Startwochenende. Damit gab der Hit, der weltweit bereits bei fast 625 Mio. Dollar Umsatz steht, in China zwar etwas weniger stark nach als in den USA - allerdings sah er sich im Reich der Mitte auch keiner nennenswerten Neustart-Konkurrenz ausgesetzt. Das lokale Teenie-Drama One Week Friends" blieb mit umgerechnet knapp sechs Mio. Dollar Ticketumsatz klar unter den Erwartungen.

Tatsächlich hat Dienstleister Maoyan seine letztwöchige Prognose von rund 130 Mio. Dollar chinesischem Gesamteinspiel für das Finale der Jurassic World"-Trilogie auf rund 124 Mio. Dollar gesenkt, damit würde der Film dort weniger als die Hälfte dessen einspielen, was der direkte Vorgänger 2018 schaffte (gut 261 Mio. Dollar). Dass "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" dennoch der erfolgreichste Hollywood-Start der Pandemie-Ära in China ist, spricht Bände. Und zumindest in den kommenden Wochen wird ihm das auch keine US-Produktion streitig machen können - denn es sind schlicht keine entsprechenden Starts vorgesehen. Stattdessen geht man in das dritte Quartal mit einer Reihe mittlerer lokaler Produktionen - und einem weiterhin nicht absehbaren Ende der massiven Corona-Maßnahmen.