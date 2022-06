Dritte "Wir sind jetzt"-Staffel feiert Free-TV-Premiere

Nach der Premiere bei RTL+, das damals am 30. August 2021 noch TV Now hieß, feiert die dritte Staffel der RTL Zwei-Serie "Wir sind jetzt" am heutigen 20. Juni um 22.15 Uhr auf dem Münchner Sender ihre Free-TV-Premiere. Der Zeitpunkt ist geschickt gewählt, da heute die von RTL Deutschland ausgerufene "Woche der Vielfalt" beginnt, die den Fokus auf das Thema "Sexuelle Identität und Orientierung" legt. Die dritte Staffel der Serie dreht sich vorwiegend um einen von Helge Lodder gespielten Trans-Jungen namens Hannes. Er verliebt sich in den von Noah Tinwa gespielten Ariel, hat jedoch Angst, dass er ihn im Fall eines Outings verliert. Die Clique um die bisherige Hauptfigur Laura (Lisa-Marie Koroll) spielt als Support für Hannes ebenfalls eine gewichtige Rolle.

In weiteren Rollen wirken Gustav Schmidt, Julia Wulf, Nele Trebs, Marlene Burow und Adel Onodi mit. Die Drehbücher schrieben Burkhardt Wunderlich, Maria Hilbert und Jan Friedhoff. Regie führte erneut Christian Klandt.

Die von Producers at Work (Christian Popp) produzierte Serie wurde nach der ersten Staffel mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Im Vorfeld der dritten Staffel gaben Christian Klandt und RTL-Zwei-Programmbereichsleiter Tom Zwiessler in einem ausführlichen Interview Einblick in die Serie, die als Fiction-Format bei RTL Zwei eine Ausnahmestellung genießt.