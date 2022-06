Foto des Tages: Produzent:innen präsentieren ihre Filme

Kino

Im Rahmen der German Films Previews, die vom 20. bis 23. Juni 2022 in der Astor Film Lounge im Arri Kino in München stattfinden, haben zehn deutsche Produzent:innen beim Programmpunkt "Producers Present" die Gelegenheit ihre neuen Filme den 57 europäischen Einkäufer:innen und Weltvertriebsvertreter:innen vorzustellen. Die sechs Produktionen "Und dass man ohne Täuschung zu leben vermag" (Silva Film), "Wann kommst du meine Wunden küssen?" (Domar Film), "Krzyk" (Big Kedi Pictures), "Lipstick on the Glass" (Indi Film), "Rebellinnen" (Medea Film Factory) und "Sein oder Nichtsein - Lars Eidinger" (Reiner Holzemer Film) sind teilweise in (Post-)Produktion befindliche Titel, die oftmals noch keinen Weltvertrieb haben. German Films bietet somit aufstrebenden Produzent:innen die Plattform zum produktiven Austausch und den Raum für offene Kollaborationen. Foto: German Films/TheHotShot Video&Foto (PR-Veröffentlichung)