Foto des Tages: 22. German Films Previews in München

Kino

Vom 20. bis 23. Juni 2022 finden die jährlichen German Films Previews statt, in deren Rahmen 57 internationale Filmeinkäufer:innen drei Tage lang in der Astor Film Lounge im Arri Kino in München neue deutsche Kinofilme sichten Dabei wird die ganze Bandbreite deutschen Filmschaffens abgedeckt: Von Dokumentationen und Dramen über Komödien bis hin zu Kinder- und Animationsfilmen, sind unterschiedlichste Genres im Programm vertreten. Insgesamt werden 12 Filme in voller Länge präsentiert, acht Titel werden als "Upcoming Films from Germany" von sechs der zehn anwesenden deutschen Weltvertriebe vorgestellt und sechs neue Produktionen werden in der Sektion "Producers Present" von zehn deutschen Produzent:innen präsentiert. Auch aus dem Animationssektor werden elf brandneue Projekte im "Animation Trailer" vorgeführt. Foto: German Films/TheHotShot Video&Foto (PR-Veröffentlichung)