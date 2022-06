Investigativ-Trio wechselt vom ZDF zu RTL

Mit Manka Heise, Birte Meier und Christian Esser wechseln drei Investigativ-Journalist:innen vom ZDF zu RTL News. Sie werden ab Sommer in Berlin eine neue Investigativ-Unit aufbauen, die bei Michael Wulf und Gregor Peter Schmitz in der Chefredaktion "Reportage, Dokumentation & Investigativ" aufgehangen ist und crossmedial für alle Angebote der Gruppe inklusive "Stern" tätig sein wird, heißt es in einer Mitteilung am Montag.

Der Geschäftsführer RTL News und Chief Journalistic Content Officer RTL Deutschland, Stephan Schmitter, kommentiert die Personalien: "Der Ausbau des investigativen Bereichs ist ein wichtiger strategischer Baustein für RTL News und unsere neue crossmediale Struktur. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Manka Heise, Birte Meier und Christian Esser drei der Besten ihres Metiers gewinnen konnten, die Themen aufgreifen und nachverfolgen, die wichtig sind für die Menschen."

Der Chefredakteur Reportage, Dokumentation & Investigativ bei RTL News, Michael Wulf, ergänzt: "Bereits mit 'Team Wallraff', Felix Hutt oder bei 'Extra' gelingt es uns immer wieder, Missstände aufzudecken und damit einen wichtigen Beitrag zu deren Bekämpfung und Beseitigung zu leisten. Diesen Bereich wollen wir nun noch weiter ausbauen. Daher freue ich mich sehr, dass uns die drei neuen Kolleg:innen dabei mit ihrer enormen Expertise verstärken."

Manka Heise war seit 2011 Redakteurin bei "Frontal 21". Dort fertigte sie investigative Beiträge sowie politische und gesellschaftliche Hintergrundberichte. Zuvor arbeitete sie als Redakteurin für das ARD-Politikmagazin "Kontraste". Birte Meier produzierte beim ZDF zuletzt als Redakteurin Dokumentationen. Sie kam 2007 zum ZDF-Magazin "Frontal 21" und fertigte dort zwölf Jahre lang als Redakteurin investigative und hintergründige Beiträge und Dokumentationen zu Themen aus Politik und Wirtschaft.

Christian Esser war 20 Jahre lang Redakteur beim ZDF-Magazin "Frontal 21" und produzierte dort investigative Dokumentationen und Beiträge. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Germanist startete seine journalistische Laufbahn bei der "taz", der "Süddeutschen Zeitung" und dem "Spiegel". Esser ist Mitglied im Vorstand von Netzwerk Recherche.

Für ihre Arbeit wurden Heise, Meier und Esser mehrfach ausgezeichnet. So erhielten Birte Meier und Christian Esser 2019 den Umweltmedienpreis für den "Frontal 21"-Film "Retouren für den Müll - Schrottplatz Amazon" und 2015 den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis für die ZDF-Dokumentation "Die große Samwer-Show - die Milliardengeschäfte der Zalando-Boys". Esser wurde für die Reportage "Mister Karstadt - der rätselhafte Nicolas Berggruen" unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.