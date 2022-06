"Lightyear" sorgt in Lateinamerika für Pandemierekorde

Mit einem Einspiel von insgesamt 34,6 Mio. Euro blieb Lightyear" bei seinem Start in 43 Märten außerhalb Nordamerikas zwar hinter den Erwartungen zurück, konnte aber in Lateinamerika durchaus überzeugten. So belegte das Toy Story"-Prequel in jedem der Märkte in dieser Region, in dem es gestartet war, nicht nur Platz eins der Kinocharts, sondern erzielte auch das beste Startergebnis eines Animationsfilms während der Coronapandemie in dieser Region. Weltweit steht "Lightyear" nach seinem Startwochenende bei einem Einspiel von 85,6 Mio. Dollar.

Erfolgreichster Film des Wochenendes auch außerhalb Nordamerikas war "Jurassic World: Ein neues Zeitalter", der es in 72 Märkten auf 76,1 Mio. Dollar brachte und damit insgesamt bei 372,4 Mio. Dollar steht. Rund ein Viertel davon - 92,8 Mio. Dollar - stammen aus China, wo das Dino-Spektakel am vergangenen Wochenende die Spitzenposition mit einem Einspiel von 24 Mio. Dollar - das entspricht einem Marktanteil von 65 Prozent - halten konnte. Weltweit gelang "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" nach dem Sprung über die 500-Mio.-Dollar-Marke am Freitag am Wochenende noch der Sprung über die 600-Mio.-Dollar-Marke; ein Einspiel von 622,2 Mio. Dollar bedeutet aktuell Platz 163 im All-Time-Ranking - zu Platz 150 ("Thor - The Dark Kingdom") fehlen noch knapp 23 Mio. Dollar, zu Platz 100 (Spider-Man 2") sind es noch rund 167 Mio. Dollar.

Mit 885,2 Mio. Dollar kurz vor der weltweiten 900-Mio.-Dollar-Marke steht nach dem vergangenen Wochenende Top Gun Maverick", der es außerhalb Nordamerikas auf 39,7 Mio. Dollar brachte und insgesamt die 400-Mio.-Dollar-Marke (419 Mio. Dollar) knacken konnte. Im weltweiten All-Time-Ranking belegt "Top Gun Maverick" aktuell Platz 69; zu Platz 50 ("Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1") fehlen noch gut 90 Mio. Dollar.