Einschaltquoten: ARD-Krimis dominieren am Hitzewochenende

Die hochsommerliche Hitze wirkte sich am vergangenen Wochenende auch auf die Reichweiten der TV-Sender aus. So genügten dem von Tellux-Film produzierten BR-Tatort: Flash" im Ersten gestern 6,85 Mio. Zuschauer (MA: 25,5 Prozent), um die größte Gesamtreichweite des gesamten Wochenendes zu erzielen. Das ZDF wiederholte gestern Abend die Rosamunde-Pilcher-Verfilmung "Raus in den Sturm" und kam damit auf 3,64 Mio. Zuschauer (MA: 13,5 Prozent) - ein Minus von rund 1,1 Mio. Zuschauern und eineinhalb Prozentpunkten im Vergleich zur Erstausstrahlung im September 2019.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war der ARD-"Tatort" mit einem Marktanteil von 21,3 Prozent gestern ebenfalls ganz klar die Nummer eins; für die Plicher-Verfilmung im Zweiten hatten sich 3,9 Prozent aus dieser Zielgruppe entschieden gehabt.

Reichweitenstärkstes privates Programm in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime war der Superheldenfilm Suicide Squad" (750.000 Zuschauer; MA: 12,3 Prozent) bei ProSieben. Aufgrund der längeren Laufzeit lag die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" trotz einer geringeren Reichweite (600.000 Zuschauer) nach Marktanteil (13,3 Prozent) in dieser Zielgruppe vorn. Sat1 verzeichnete für den Actionfilm San Andreas" einen 14/49-Marktanteil von 8,4 Prozent (510.000 Zuschauer). Auf 4,3 Prozent (270.000 Zuschauer) in dieser Zielgruppe kam gestern das Kabel-eins-Format "Die Lieblingsmarken der Deutschen". Vox verzeichnete für "Das perfekte Promi-Dinner" einen 14/49-Marktanteil von 3,9 Prozent, für die Kinokomödie "Der Kaufhaus-Cop 2" bei RTLZWEI standen 3,1 Prozent zu Buche.

Am Samstagabend hatte das Erste mit der Wiederholung von Wolfgang Murnbergers Krimi Steirerwut" (3,38 Mio. Zuschauer / MA: 17,6 Prozent) in der Gunst des Publikums die Nase vorn gehabt; damit lag die Reichweite um knapp 2,4 Mio. Zuschauer unter der der Erstausstrahlung an einem Donnerstag im März 2021, der Marktanteil aber auf ähnlichem Niveau. Im ZDF hatten am Samstagabend 2,35 Mio. Zuschauer (MA: 12,2 Prozent) "Das große Deutschland-Quiz" gesehen gehabt.

Platz eins bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die Samstagsausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" (15,6 Prozent) belegt gehabt.

Am Freitagabend hatte das ZDF beim Gesamtpublikum mit dem Krimiklassiker "Ein Fall für zwei" (4,12 Mio. Zuschauer / MA: 20,2 Prozent) die Nase vorn gehabt; die Komödie Meine Mutter will ein Enkelkind" war im Ersten auf 2,6 Mio. Zuschauer (MA: 12,6 Prozent) gekommen.

Beliebtestes Programm am Freitagabend bei den 14- bis 49-Jährigen war die RTL-Show "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" (16,1 Prozent) gewesen.