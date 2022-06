Will Forte spielt Hauptrolle in Netflix-Serie der Obamas

Über ihren Overall-Deal mit Netflix packen Michelle und Barack Obama mit ihrer Firma Higher Ground nun ihre erste fiktionale Drama-Produktion an.

Über ihren Overall-Deal mit Netflix packen Michelle und Barack Obama mit ihrer Firma Higher Ground nun ihre erste fiktionale Drama-Produktion an. Dabei handelt es sich um die schwarzhumorige Serie "Bodkin" mit Will Forte in der Hauptrolle. Serienschöpfer der auf sieben Folgen angelegten ersten Staffel um eine Gruppe von Podcast-Sprechern, die im Fall einer vermissten Person ermitteln, ist Jez Scharf. Als Showrunner fungiert Scharf gemeinsam mit Alex Metcalf.

Higher Ground hat ferner eine erste fiktionale Comedy in Entwicklung von Regina Hicks als Schöpferin sowie Animationsstoffe für Kinder.