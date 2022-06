Zwei Tote durch Unfall bei "The Chosen One"-Dreharbeiten

Während den Dreharbeiten zur Netflix-Serie "The Chosen One" kam es zu einem Autounfall, bei dem zwei Schauspieler starben und sechs weitere Teammitglieder verletzt wurden.

Bei einem Autounfall im Zusammenhang mit den Dreharbeiten der Netflix-Serie "The Chosen One" sind im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur zwei Schauspieler gestorben und sechs weitere Menschen verletzt worden. Bei den beiden am vergangenen Donnerstag tödlich Verunglückten handelt es sich nach Angaben des Streamingdienstes um Raymundo Garduño Cruz und Juan Francisco González Aguilar.

Zwei weitere Schauspieler des Casts und vier Crew-Mitglieder wurden verletzt, sollen sich aber in stabilen Situationen im Krankenhaus befinden. Die Produktionsfirma Redrum, die hinter der Serie "The Chosen One" steht, hat die Produktion der Serie erst einmal ausgesetzt. Der Unfall passierte, als die Gruppe vom Drehort Santa Rosalia zum lokalen Flughafen unterwegs war.

Ein Sprecher der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA kommentierte: "SAG-AFTRA steht im Zusammemhang mit dem Unfall in Kontakt mit Netflix und der mexikanischen Schauspielergewerkschaft ANDA. Wir untersuchen die Umstände der lokalen Produktion. Auf Set-Sicherheit liegt immer unsere Top-Priorität."

Die Serie "The Chosen One" basiert auf einer Comicbuch-Reihe von Mark Millar und Peter Gross, die von einem 12-jährigen Jungen erzählt, der erfährt, dass er der wiedergeborene Jesus Christus sei.