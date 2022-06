"Le petit Nicholas" gewinnt in Annecy

Bei der diesjährigen Ausgabe des auf Animationsfilm spezialisierten Festivals in der französischen Alpenstadt Annecy ging der Hauptpreis, der Cristal Award, an eine französische Produktion: "Le petit Nicholas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?", von Benjamin Massoubre und Amandine Fredon in 2D nach den berühmten Vorlagen von Goscinny/Sempé realisiert, setzte sich gegen die Konkurrenz durch.

Bei der diesjährigen Ausgabe des auf Animationsfilm spezialisierten Festivals in der französischen Alpenstadt Annecy ging der Hauptpreis, der Cristal Award, an eine französische Produktion: "Le petit Nicholas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?", von Benjamin Massoubre und Amandine Fredon in 2D nach den berühmten Vorlagen von Goscinny/Sempé realisiert, setzte sich gegen die Konkurrenz durch. Eine Erwähnung der Jury ging an den künstlerisch ambitionierten "Blind Willow", der Kurzgeschichten von Haruki Murakami als Grundlage nutzt.

Mit zwei Auszeichnungen, dem Jury Award und dem GAN Foundation Award, wurde die mit Frankreich, Italien und der Schweiz produzierte Stop-Motion-Produktion "Interdit aux chiens et aux Italiens" von Alain Ughetto geehrt. Bei den Kurzfilmen erhielt die slowenisch-französisch-deutsche Koproduktion "Steakhouse" den Jury Award. Und der Jean-Luc Xiberras Award für einen besten ersten Film ging in die Schweiz, an "The Record" von Jonathan Laskar. Die Besucherzahl in Annecy erreichte einen neuen Höchstwert und lag acht Produzent über dem bisherigen Rekordjahr 2019.

Das Festival lief vom 13. bis 18. Juni.