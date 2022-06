Kinocharts USA: Dinos weisen "Lightyear" in die Schranken

Am Freitag, seinem Starttag, hatte Lightyear" in den US-Charts mit einem Einspiel von 20,7 Mio. Dollar in den US-Kinos gegenüber Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (15,8 Mio. Dollar) noch die Nase vorn gehabt. Doch über das gesamte Wochenende holten die Dinos mächtig auf und zogen sogar an dem Toy Story"-Prequel vorbei. Insgesamt standen am Drei-Tages-Wochenende für "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" 58,66 Mio. Dollar zu Buche, ein Minus von knapp 60 Prozent im Vergleich zu seinem Startwochenende. Insgesamt schraubte das Dino-Abenteuer sein US-Ergebnis damit auf 259,1 Mio. Dollar und knackte damit weltweit die 500-Mio.-Dollar-Marke.

"Lightyear" brachte es an seinem Startwochenende an drei Tagen auf 51 Mio. Dollar und liegt damit im Bereich der Startergebnisse der Pixar-Filme "Coco - Lebendiger als das Leben!" (November 2017: 50,8 Mio. Dollar) und Ratatouille" (Oktober 2007: 47 Mio. Dollar). Weltweit stehen aktuell 85,6 Mio. Dollar zu Buche.

Platz drei der US-Charts belegt an diesem Wochenende Top Gun Maverick" mit einem Einspiel von 44 Mio. Dollar (gesamt: 470,1 Mio. Dollar), ein Minus von nur 15 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Weltweit knackte das späte Sequel die 800-Mio.-Dollar-Marke und löste damit Mission: Impossible - Fallout" (791,7 Mio. Dollar) als erfolgreichster Film in der Karriere von Tom Cruise ab.

Vervollständigt wird die Top fünf der US-Kinoscharts aktuell von Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (WE: 4,2 Mio. Dollar; gesamt: 405,2 Mio. Dollar) und Bob's Burgers - Der Film" (WE: 1,1 Mio. Dollar; gesamt: 30 Mio. Dollar).

Auf der Zehn gelang Jim Archers Komödie Brian and Charles" (198.000 Dollar) an ihrem Startwochenende auch noch der Sprung unter die Top Ten der US-Kinocharts.