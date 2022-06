Filmstar Jean-Louis Trintignant mit 91 Jahre verstorben

Die französische Schauspiel-Legende Jean-Louis Trintignant ist am Freitag in Südfrankreich mit 91 Jahren verstorben. In mehr als 160 Rollen war er in seiner 60-Jährigen Karriere zu sehen. Seine Figuren im Italowestern Leichen pflastern seinen Weg" bei Claude Lelouch oder in der späten Phase seiner Karriere bei Michael Haneke in "Liebe" haben das europäische Kino geprägt und schrieben Filmgeschichte.

Seinen Durchbruch feierte der Franzose 1956 in "Und immer lock das Weib" an der Seite von Brigitte Bardot. Er gewann die Goldene Palme quasi mit in Claude Lelouchs Ein Mann und eine Frau" und bereicherte gleichfalls das italienische Kino in Sergio Corbuccis Italowestern-Klassiker "Leichen pflastern seinen Weg" oder in Bernardo Bertoluccis "Der große Irrtum". Für seine Rolle in Amour" gewann er mit 82 Jahren nochmal den Cesar als bester Hauptdarsteller. Trintignant pendelte zwischen Frankreich und Italien, bereicherte das Gangsterfilmgenre wie in Voyou" oder Brutale Schatten" und war eines der prägenden Gesichter der vergangenen Jahrzehnte.

Der 1930 in Piolenc Geborene gewann 1968 auf der Berlinale einen Silbernen Bären für "Der Mann, der lügt", 1969 als bester Darsteller in "Z" in Cannes. Zu seinen schönsten Rollen gehört Eric Rohmers "Meine Nacht bei Maud".