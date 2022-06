Alamode-Chef Tobias Lehmann zu Cannes: "Haben uns auf Genrefilme konzentriert"

Blickpunkt:Film hat sich bei den deutschen Einkäuferinnen und Einkäufern umgehört, wie die diesjährige Ausbeute und Stimmung beim Marché du Film von Cannes war. Hier antwortet Tobias Lehmann, Geschäftsleitung & Akquisition Alamode Film.

Waren Sie erfolgreich in Cannes?

TOBIAS LEHMANN: Ja, sehr! Unsere drei Filme, die wir im offiziellen Programm hatten, sind allesamt total eingeschlagen: "Corsage", "Holy Spider" und natürlich "Triangle of Sadness". Jetzt freuen wir uns auf ihre Herausbringung. Da wir diese tollen Filme schon lange in unserem Programm haben und dazu noch ausreichend weitere Kinofilme, haben wir uns in Cannes mit Einkäufen im Arthouse-Bereich zurückgehalten und uns auf Genrefilme konzentriert. Wir sind auch fündig geworden, allerdings sind die Verträge noch nicht unterzeichnet.

Was ist Ihnen in diesem Jahr aufgefallen?

TOBIAS LEHMANN: Es war toll, dass das Festival wieder in voller Pracht stattgefunden hat und alle waren glücklich, sich wieder zu sehen. Praktisch ohne Corona-Einschränkungen wirkte alles wie vor der Pandemie. Nur mit dem bescheuerten Ticketsystem steht sich das Festival selbst im Weg. Dass war früher natürlich viel besser, als man, außer für die Wettbewerbspremieren, keine Tickets benötigte. Zumal das Online-System in den ersten Tagen überhaupt nicht funktioniert hat. Die Qualität der Filme war ok, aber nicht herausragend und die Zusammensetzung des Wettbewerbs wirft mal wieder größere Fragen auf. Nahezu absurd wenn in den Nebensektionen starke Filme von Regisseurinnen laufen, die dem Wettbewerb extrem gut getan hätten. Diverser wird die Auswahl unter der aktuellen künstlerischen Leitung wohl nicht mehr werden.

Wie würden Sie die allgemeine Stimmung einschätzen?

TOBIAS LEHMANN: Die Stimmung war super, passend zum Wetter. Viele Verleiher hatten Geld übrig und haben fleißig gekauft. Dennoch weiß keiner, wie der Markt sich entwickeln wird und was die teuren Filme am Ende wert sein werden. Die Sorgen über die Zukunft sind in vielen Gesprächen mitgeschwungen, aber für die Zeit in Cannes hat man sie gerne verdrängt...