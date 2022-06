Alexander Janssen von Leonine zu Cannes: "Rechte an einer Reihe internationaler Titel gesichert"

Blickpunkt:Film hat sich bei den deutschen Einkäuferinnen und Einkäufern umgehört, wie die diesjährige Ausbeute und Stimmung beim Marché du Film von Cannes war. Hier antwortet Alexander Janssen, Senior Vice President Acquisitions Leonine Studios.

Waren Sie erfolgreich in Cannes?

ALEXANDER JANSSEN: Ja, das waren wir, neben Rupert Sanders' heiß umkämpften Remake "The Crow" mit Kritiker- und Publikumsliebling Bill Skarsgård und Sängerin FKA Twigs, konnten wir uns auch die Auswertungsrechte für Deutschland und Österreich an einer Reihe von weiteren internationalen Titeln sichern. Unter anderem die Bestseller-Verfilmung "Conclave", Edward Bergers Adaption des gleichnamigen Verschwörungsthrillers von Bestsellerautor Robert Harris, der zusammen mit dem Oscar-nominierten Autor Peter Straughan das Drehbuch schrieb. Hauptdarsteller*innen sind die Hollywoodgrößen Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow und Isabella Rossellini. Ebenfalls neu in unserem Line-up ist Kornél Mundruczós KI-Thriller "Proxy" mit Blake Lively sowie "Hitman", die neue Actionkomödie des BAFTA-Award-Gewinners und mehrfach Oscar-nominierten Regisseurs Richard Linklater mit Glen Powell und Adria Arjona.

Was ist Ihnen in diesem Jahr aufgefallen?

ALEXANDER JANSSEN: Es war vielleicht nicht ganz so voll wie im direkten Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie. Aber was Cannes als Plattform auszeichnet, war wieder zu spüren. Zum einen gab es jede Menge großartige Produkte im Markt und zum anderen gab es da diese durchaus optimistische Laune, dass Cannes in diesem Jahr der Auftakt, einer (hoffentlich) weiter andauernden physischen Präsenz von Messen war und wir nach so langer Zeit unseren Geschäftspartner*innen wieder live begegnen können.

Wie würden Sie die allgemeine Stimmung einschätzen?

ALEXANDER JANSSEN: Neben COVID haben wir aktuell auch eine Kriegssituation, die ihren Schatten vorauswirft... aber losgelöst davon, empfanden wir die Stimmung vor Ort grundsätzlich absolut positiv.