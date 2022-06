Hohe Ehre für Barbara Broccoli und Michael G. Wilson

Barbara Broccoli und Michael G Wilson, die, beginnend mit Goldeneye" im Jahr 1995 neun der bisher 25 James-Bond-Filme produziert haben, werden mit dem BFI Fellowship, der höchsten Ehrung, die das British Film Institute vergibt, ausgezeichnet.

BFI-Chairman Tim Richards, der die Ehrung am 28. Juni im Rahmen des BFI Chair's Dinner vornehmen wird, erklärt: "Ich kann mir niemanden vorstellen, der diese Ehrung mehr verdient hätte, vor allem, weil wir gerade den 60. Geburtstag des unglaublich erfolgreichen James-Bond-Franchises feiern. Mit einem unglaublichen Verständnis und einer Vision haben Michael und Barbara Bond nicht nur für das heutige Publikum neu erfunden, 'Keine Zeit zu sterben' ist genau zur richtigen Zeit gekommen, um das Publikum zu einem Erlebnis, wie es nie vorher da war, zurück in den Kinos willkommen zu heißen. Mindestens gleich wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ist ihr Engagement für unsere Branche jenseits des Rampenlichts, wo sie unermüdlich daran arbeiten, Türen für andere zu öffnen, indem sie eine große Rolle bei der Ausbildung, Unterstützung und Inspiration der nächsten Generation von Filmemachern spielen."

Barbara Broccoli und Michael G. Wilson betonen in einem gemeinsamen Statement: "Wir sind so stolz im Namen all derer, die in den vergangenen 60 Jahren ein Teil der James-Bond-Filme waren, mit dem BFI Fellowship ausgezeichnet zu werden und fühlen uns geehrt, künftig zu einer so angesehenen Gruppe von Branchenmitgliedern zu gehören. Wir sind so vielen Mitgliedern der britischen Filmbranche, mit denen wir im Laufe unserer Karriere zusammengearbeitet haben, sehr dankbar und danken dem British Film Institute für ihre enorme Unterstützung und Führung der Kreativbranche in Großbritannien."

Erst im März dieses Jahres hatten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson von der Producers Guild of Great Britain den "PGGB Contribution to the Cinema Award" erhalten gehabt.