VoD-Charts: "Stranger Things" hält sich

Vielleicht hält die Netflix-Serie "Stranger Things" bis Anfang Juli durch: Denn dann werden die restlichen Folgen der vierten Staffel veröffentlicht. Aktuell, also im Auswertungszeitraum 10. bis 16. Juni war das Mysterydrama jedenfalls erneut der meist abgerufene Inhalt auf deutschen VoD-Plattformen. Am Ende ging die Serie mit 6,79 Abrufen durch Ziel. Auf den Plätzen folgen die drei Langlaufserien "Grey's Anatomy", "The Walking Dead" und "The Big Bang Theory". Einst auf Arte in Deutschland für ein erlesenes Publikum gestartet, zählen die "Peaky Blinders" längst zu den populärsten Formaten und llegen auf aktuell Rang vier, vor den ebenfalls immer erfolgreicher werdenden Amazon-"Boys".

VoD-Charts

1. Stranger Things 6,79 Mio.

2. Grey's Anatomy 4,76 Mio.

3. The Walking Dead 2,73 Mio.

4. The Big Bang Theory 2,52 Mio.

5. Peaky Blinders 2,00 Mio.

6. The Boys 1,98 Mio.

7. PAW Patrol 1,80 Mio.

8. Friends 1,79 Mio.

9. Two And A Half Men 1,78 Mio.

10. Hustle 1,77 Mio.

Quelle: VoD.Ratings.com