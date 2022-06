"7 Fragen an ..." BR-Redakteur Cornelius Conrad

Cornelius Conrad ist beim Bayerischen Rundfunk unter anderem für die Münchner "Tatorte" verantwortlich, so auch für die von Andreas Kleinert nach einem Drehbuch von Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser inszenierte Folge "Flash" am kommenden Sonntag (19. Juni).

Cornelius Conrad ist als Redakteur beim Bayerischen Rundfunk unter anderem für die Münchner "Tatorte" verantwortlich, so auch für die von Andreas Kleinert nach einem Drehbuch von Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser inszenierte Folge "" am kommenden Sonntag (19. Juni).

1. Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Ein Praktikum bei einem WDR-Zweiteiler markierte den Anfang und beinahe auch das Ende meiner Fernsehkarriere. Nachdem ich Gesche Tebbenhoff die Wimpern angezündet, Christine Neubauer mit Anja Kruse verwechselt (und letztere quasi entführt) hatte, die Kamera im Vorbeigehen umgeworfen und das Spielauto in den Graben gesetzt hatte, wollte mich die Branche zügig loswerden. Naja, irgendwie bin ich immer noch da.

2. An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Die Arbeit mit Robert Löhr und Geraldine Voss an der Serie "Das Institut" ist sicher ein besonderes Highlight. Ebenso die Zusammenarbeit mit Udo Wachtveitl und Miro Nemec beim "Tatort": die beiden sind unglaubliche Persönlichkeiten. Ansonsten bin ich jeden Tag dankbar für meine kompetente, engagierte und rücksichtsvolle Chefin Bettina Ricklefs. Ein großes Glück.

3. Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Dass wir es nicht hinbekommen haben eine dritte Staffel "Das Institut - Oase des Scheiterns" zu finanzieren. Irgendwie gebe ich es aber auch noch nicht auf. Dr. Anneliese Eckart in Nordkorea, das wäre einfach zu witzig.

4. Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Stand by Me".

5. Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

"Alf".

6. Ihre momentane Filmempfehlung?

Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen am 19. Juni unseren schönen "Tatort: Flash" ansehen, oder in den folgenden sechs Monaten in der Mediathek anklicken. Wenn Sie diese Ausgabe der Blickpunkt:Film aus Versehen erst im Herbst lesen, dann empfehle ich unseren Weihnachtstatort "Mord unter Misteln".

7. Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Ich glaube wir brauchen viel mehr Krimis im deutschen Fernsehen. Da sind doch sicher noch irgendwo ein paar Vorabendslots frei. Außerdem wünschte ich mir die Renaissance der qualifizierten TV-Entertainer:innen. RTL hatte, lange vor der Castingshow-Welle, einmal eine Talentshow mit dem Titel "Showmaster". Die sollte man dringend neu auflegen, denn da ist in Deutschland, na sagen wir, deutlich Luft nach oben.