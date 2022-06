Drei neue ZDFneo-Comedyserien für den Sommer

Ab dem 26. Juli startet ZDFneo wieder neue deutsche Comedyserien auf dem Dienstagssendeplatz ab 21.45 Uhr. Zuerst läuft die zweite Staffel von "Fett und Fett", im August folgt "Vierwändeplus" und im September startet "Ruby", die eine Adaption der BBC-Sitcom "Miranda" ist. "Fett und Fett" wird es schon ab 15 Juli in der ZDF-Mediathek geben.

Das Ganze wird unter dem "Neoriginal"-Label veröffentlicht, was das ZDF im Jahr 2018 einführte und wozu bereits Formate wie "Unbroken", "Sløborn", Becoming Charlie" oder "Deadlines" zählen. Der stellvertretende Sender-Chef von ZDFneo, Slaven Pipic, kommentiert: "Bevor wir im Herbst mit viel Drama und Spannung nachlegen, bietet ZDFneo Usern und Zuschauern im Sommer mit gleich drei weiteren Serien Comedy in ganz unterschiedlichen Farben."

"Vierwändeplus" ist eine achtteilige Comedy-Serie, die am 16. August linear und ab 5. August in der Mediathek startet. Es geht um vier Kindheitsfreunde, die in einem Haus zusammenziehen. Network Movie produziert mit Wolfgang Cimera. Regie führten Janosch Chávez-Kreft und Sophie Averkamp. Die Bücher kommen von Tali Barde, Marian Grönwoldt, Helena Lucas und Laura Rabea Tanneberger.

"Ruby" ist auch achtteilig, starte ab 2. September in der ZDF-Mediathek und kommt am 13. September ins lineare Programm. Hier hat Giulia Becker nach dem von Miranda Hart entwickelten BBC-Originalformat "Miranda" die Drehbücher entwickelt und ist auch Creative Producerin. Die Produktionsfirmen sind BBC Studios Germany und Studio Zentral. Regie führte Natascha Beller. Es geht um die titelgebende Bankangestellte lebt glücklich in einer Kleinstadt, bis Schulfreund David von seiner Weltreise heimkommt und Rubys Leben auf den Kopf stellt.

Die zweite Staffel von "Fett und Fett" schrieben Paul M Feldmann, Chiara Grabmayr (auch Regie), Friederike Gralle, Philipp Klakl, Mercedes Lauenstein und Jakob Schreier. Sie kommt von Trimafilm in Koproduktion mit der Network Movie Filmproduktion. Es sind sechsmal 25 Minuten.