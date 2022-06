Jugendtheater mit Filmplakatbörse unterstützt

Vor wenigen Tagen Juni war es nach über zweijähriger Pause wieder so weit: Das Cineplex Leipzig und das Alle-Center Leipzig luden zur Filmplakatbörse - und sammelten so insgesamt 650 Euro an Spenden, die Theaterleiter Georg Wehrstedt und Centermanager Andreas Ziehmann an großstadtKINDER e.V. überreichten. Der Grünauer Verein wird damit eine für Herbst geplante Schreibwerkstatt in dem von ihm getragenen Kinder- und Jugendtheater Theatrium unterstützen.

Die nächste Filmplakatbörse findet im Herbst statt, schon jetzt können sich Grünauer und Leipziger Vereine mit ihren Projekten beim Cineplex Leipzig bewerben.