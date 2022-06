Christoph Pellander zu "Train to Work": "Es ging uns um nachhaltige Unterstützung"

Die ARD-Tochter Degeto hat mit Partnern wie Crew United das Pilotprojekt "Train to Work" auf die Beine gestellt, mit dem sie geflüchteten ukrainischen Filmschaffenden den Einstieg in die deutsche Film- und TV-Branche ermöglichen möchte. Blickpunkt:Film sprach mit Initiator Christoph Pellander.

Die ARD-Tochter Degeto hat das Pilotprojekt "Train to Work" auf die Beine gestellt, mit dem sie geflüchteten ukrainischen Filmschaffenden den Einstieg in die deutsche Film- und TV-Branche ermöglichen möchte. Blickpunkt:Film sprach mit Initiator Christoph Pellander.

Wer oder was gab den Anstoß für die Degeto-Initiative "Train To Work"?

CHRISTOPH PELLANDER: In der aktuellen Kriegs-Situation in der Ukraine haben wir uns in der Degeto die Frage gestellt: Wie können wir sinnvoll helfen? Wie kann eine - im besten Fall - nachhaltige Unterstützung der Degeto aussehen? Schnell entwickelte sich bei mir die Idee, Arbeitsplätze bei Filmprojekten für ukrainische Geflüchtete zu ermöglichen. Mit diesem Gedanken habe ich den in Berlin lebenden ukrainischen Regisseur Sergei Loznitsa kontaktiert, der mich mit Nikolaj Nikitin von der School of Film Advancement verknüpfte. Nikolaj war lange Zeit bei der Berlinale für die Auswahl von osteuropäischen Filmen zuständig und ist bestens mit dem ukrainischen Fernsehen und Kino vertraut. Schnell waren Crew United und die Initiative Filmmakers für Ukraine von der Idee begeistert und mit an Bord.

Von wie vielen betroffenen Filmschaffenden aus der Ukraine sprechen wir?

CHRISTOPH PELLANDER: Aktuell sind bei Crew United fast 400 Filmschaffende aus der Ukraine vor und hinter der Kamera registriert. Seit Veröffentlichung der Initiative haben wir bereits 50 konkrete Bewerbungen erhalten.

Wie soll die Integration der Filmschaffenden in Degeto-Produktionen in der Praxis aussehen?

CHRISTOPH PELLANDER: Interessierte können sich ab sofort für das Projekt bewerben. Ein Filmschaffender aus der Ukraine dient hier als Koordinator. Wir schauen konkret, was die Interessierten vorher gemacht haben, wo sie aktuell wohnen und überlegen dann, welche ARD-Degeto-Produktion sich anbietet. Es gibt bewusst wenige Voraussetzungen, um möglichst offen zu sein - nur die englische Sprache ist notwendig.

Gibt es schon das eine oder andere konkrete Beispiel?

CHRISTOPH PELLANDER: Die Initiative ist gerade erst gestartet, wir führen aber schon erste Gespräche bei Produktionsvorhaben in München und Berlin, da dort die meisten Geflüchteten aktuell wohnen. Wir sind sehr optimistisch, dass das Projekt gut angenommen wird.

Wie sind die Reaktionen aus der Produktionsbranche?

CHRISTOPH PELLANDER: Das Echo ist sehr positiv. Alle Partner auf Produktionsebene begrüßen die Initiative und haben sofort ihre Unterstützung angeboten - das freut uns natürlich enorm!

Der Gedanke steht sicher nicht im Vordergrund, aber könnte die Zusammenarbeit mit den Menschen aus der Ukraine auch dabei helfen, den Fachkräftemangel in Film und Fernsehen etwas abzufedern?

CHRISTOPH PELLANDER: Dieser Gedanke ist natürlich zweitrangig, aber klar: Es könnte sich daraus auch eine "Win-Win-Situation" entwickeln. Idealerweise binden wir mit diesem Programm in den unterschiedlichsten Projekten der Degeto in ganz Deutschland Fachkräfte aus der Ukraine an deutsche Produktionsfirmen und es entsteht hier eine Zusammenarbeit für die Zukunft.

Die Fragen stellte Frank Heine