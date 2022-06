US-Marktforschung: AVoD wächst schneller als SVoD

In einer Mitteilung berichtet Comscore, dass sich US-Amerikaner werbegestützten Streamingdiensten schneller zuwenden, als an werbefreie Plattformen auf Abonnement-Basis. Dabei gehe es um eine Marktverschiebung von SVoD zu AVoD. Im bisherigen Jahresverlauf habe es bei US-Haushalten einen Anstieg um 29 Prozent gegeben, die AVoD nutzen würden. Bei SVoD seien es nur 22 Prozent.

Dies geht aus der Comscore-Analyse "2022 State of Streaming" hervor, in der u.a. der aktuelle Stand der Streaming-Akzeptanz untersucht wurde. "Während sowohl werbegestützte als auch abonnementbasierte Streaming-Dienste in den USA wachsen, stellen wir fest, dass die Verbraucher ihr Budget besser im Auge behalten und sich eher für werbegestützte Dienste entscheiden", so James Muldrow, Vice President, Product Management bei Comscore.

Außerdem teilte Comscore mit: Im März 2022 nutzten die Haushalte 5,4 Streaming-Dienste pro Monat, verglichen mit 4,7 im März 2021, da die "Big Five" Streaming-Services mit dem Aufstieg von HBO Max zu den "Big Six" wurden.