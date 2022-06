Christian Bräuer: "Das System ist in dieser Form überholt"

Mehr im Zeichen des Kinos zu stehen, als dies die nächste Woche tut, geht kaum: CineEurope, Verleihung des Deutschen Filmpreises, Start des Filmfest München - und nicht zuletzt die federführend von der AG Kino-Gilde ausgerichtete Innovationskonferenz Cinema Vision 2030 (an der auch eine vergünstigte Online-Teilnahme möglich ist) sowie der Festakt zum 50-jährigen Gründungsjubiläum der AG Kino.

Im Vorfeld vor allem der beiden letzteren Veranstaltungen sprachen wir mit dem Vorstandsvorsitzenden der AG Kino-Gilde, Christian Bräuer, über die aktuell schwierigen Rahmenbedingungen, über grundsätzliche Weichenstellungen und über berechtigten Optimismus trotz erheblicher Lücken zu den Vor-Pandemie-Ergebnissen.

BLICKPUNKT: FILM: Am 23. Juni wird das 50-jährige Jubiläum der AG Kino gefeiert. Was bedeutete die Verbandsgründung 1972 für die Wahrnehmung und Arbeit der deutschen Arthouse-Kinos?

CHRISTIAN BRÄUER: Das lässt sich vielleicht am besten mit einem simplen Fakt illustrieren: Deutschland hat heute den zweitgrößten Filmkunstmarkt der Welt, Berlin ist globale Hauptstadt des Arthouse. Und wo sich einst eine gute Handvoll Filmtheater zusammengefunden hatte, zählt der 2003 fusionierte Verband nun fast 400 Mitglieder. Die davon profitieren, was von Beginn an Antrieb war: Sichtbarkeit für Filmvielfalt zu schaffen; für Werke, die mehr wollen, als nur unterhalten. Das mündete in einer Zeit, in der viele Filme gar nicht oder erst Jahre später nach Deutschland kamen, mit der Gründung der einstigen FiFiGe im Jahr 1978 sogar in verleihähnlichen Ansätzen. Gleichzeitig stand - und das betraf von Anfang an auch die Belieferungspolitik - die kritische, aber stets konstruktive und auf Weiterentwicklung ausgerichtete Auseinandersetzung mit eingefahrenen Marktstrukturen im Fokus. Mit dem Wachstum ging dabei über die Jahrzehnte kontinuierliche Professionalisierung einher, das hat sich auch gegenseitig bedingt. Aber die Grundüberzeugungen haben sich nicht verändert.

BF: Die Vorzeichen, unter denen das Jubiläum nun begangen wird, könnten durchaus besser sein...

BRÄUER: Natürlich würde man sich für ein unbeschwertes Jubiläum ein anderes Umfeld wünschen. Gerade der Winter und das Frühjahr waren hart, schwieriger als die Phasen nach dem ersten und zweiten Lockdown. Insbesondere nach dem ersten Lockdown war die Filmversorgung für das Arthouse besser als für den Mainstream-Markt, weil nahezu alle großen US-Filme verschoben waren. Das hat sich mit der neuerlichen Verschärfung der Restriktionen im Herbst 2021 leider geändert, in deren Zuge wurde auch die Filmversorgung für uns zum Problem. Das perpetuiert sich jetzt, da ausbleibende Besucher auch nicht im Kino auf neue Starts aufmerksam gemacht werden konnten. Ohnehin haben Arthouse-Kinos im Schnitt ein älteres Publikum, das tendenziell vorsichtiger ist - und selbstverständlich stellen der Krieg und seine Folgen noch einmal eine Zäsur dar. Was wir jetzt sehen: Es gehen Eventfilme - und damit meine ich nicht nur Blockbuster, sondern für uns auch Titel wie Nomadland", Der Rausch" oder "Everything Everywhere All at Once". Und es gehen Events rund um Filme. Wenn Kreative ins Kino kommen, oder wenn man ein gut funktionierendes lokales Festival hat - das läuft. Aber jenseits dessen ist es aktuell schwierig, Filme ans Publikum zu bringen. An der Situation gibt es also wenig schönzureden. Allerdings muss ich sagen: Von der globalen Wirtschaftsentwicklung einmal abgesehen, bricht über uns eine Welle herein, vor der wir als Verband im Prinzip seit einem Jahrzehnt gewarnt haben. Der Wettbewerb mit den Streamern ist nicht neu; dass mehr Filme nicht zu mehr Besuchern führen, dass Klasse und nicht Masse zählt, ebenfalls nicht. Insofern ist die Ausgangslage jetzt zwar eine andere als vor 50 Jahren: An Filme zu gelangen, ist heute nicht mehr schwer. Wie man diesen Filmen jenseits der Eventproduktionen aber zur Sichtbarkeit verhilft, das ist die große Herausforderung.

BF: Welche Lösungsansätze sehen Sie hier?

BRÄUER: Einerseits ist es gut, dass es in Deutschland und Europa viel Förderung gibt, dass man Filme als Kulturgut schätzt. Aber das System an sich ist in dieser Form überholt. Wir müssen endlich die Veränderungen im Markt adressieren, die klaren Globalisierungstendenzen, die Konzentration des audiovisuellen Sektors auf immer weniger Akteure, hinter der sich eine Gefahr für die Vielfalt und Freiheit der Kunst verbirgt - und für die Bedingungen, unter denen sie entsteht. Das ist eine ganz grundsätzliche Herausforderung. Ganz zentral ist zudem ein anderes Problem, das wir seit Jahren beklagen: die eklatante Schieflage bei der Verteilung öffentlicher Mittel, die zu sehr auf die Produktion fokussiert ist und Herausbringungsstrategien zu wenig im Blick hat. Denn obwohl wir uns natürlich über Vielfalt definieren, ist niemandem mit marginalen Filmen gedient, die keine Chance haben, ein Publikum zu erreichen. Wir müssen die sozialen Medien, deren aufmerksamkeitsökonomischen Ansatz und Funktionsweise, die auf Hypes, das Liken und Teilen geeicht sind, viel stärker mitdenken; und in einer Gesellschaft, die stark um Events kreist, die Publikumsentwicklung in den Fokus rücken. Ich bin überzeugt, dass sich das umsetzen lässt.

BF: Noch einmal zur älteren Zielgruppe: Welche Gründe sehen Sie für deren eher zögerliche Haltung - und wie lässt sich dem begegnen?

BRÄUER: Grundsätzlich musste man erwarten, dass es eine ganze Weile dauern würde, bis alle Menschen wieder Vertrauen gefasst haben. Die viel zu pauschalen Warnungen vor Innenräumen haben da nicht gerade geholfen - und wie unterschiedlich das Risikoempfinden ist, sieht man an den Debatten, die noch Tag für Tag über Auflagen geführt werden. Nicht umsonst haben etliche Kinos zunächst noch auf freiwillige Einschränkungen gesetzt. Hinzu kommt - wie es das CNC unlängst in einer Studie beleuchtete - dass es in der Pandemie gerade in dieser Gruppe Verhaltensänderungen gab. Damit meine ich gar nicht so sehr den Fakt, dass viel mehr Menschen streamen, auch wenn sich etliche deshalb die Filme für einen Kinobesuch noch genauer auswählen. Sondern es geht um eine generelle Lebensumstellung, die zeitweise komplette Ausrichtung auf die eigenen vier Wände. Das ist eine tiefgreifende Veränderung, die über die Frage des Streamens hinausgeht.

BF: Dieser etwas entgegenzusetzen, ist bei den Älteren schwieriger?

BRÄUER: Das sieht man jetzt deutlich - auch wenn ich insofern vor einer Pauschalisierung warnen will, als es durchaus Filme gibt, die auch bei dieser Zielgruppe wieder punkten. Bei der Yorck-Gruppe lag das Durchschnittsalter der Besucher von "Everything Everywhere All at Once" bei 29, bei Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" bei 58, es ist also sehr filmabhängig. Aber die Pandemie ist nicht vorbei - und wir sehen die Effekte weiterhin.

BF: Letztlich ist es also nur eine Frage der Zeit?

BRÄUER: Ich denke zwar schon, dass das Ende der Pandemie zu einer deutlichen Verbesserung der Lage führen wird. Aber wir müssen uns unabhängig davon von dem Glauben verabschieden, dass in zwei oder drei Jahren alles einfach wieder so wird wie vorher. Wir müssen uns für das Publikum ins Zeug legen, mit ihm und an uns arbeiten. Das gilt beileibe nicht nur für die ältere Zielgruppe, ganz im Gegenteil: Wir müssen an die Zukunft denken, an die jungen Menschen herantreten. Die - und das sehe ich als sehr positiv an - gerade über alle Kinotypen hinweg wieder großes Interesse zeigen.

BF: Für die Yorck Kinogruppe haben Sie zuletzt einen deutlichen Anstieg des Publikumsanteils in der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren bilanziert. Wie ist es gelungen, diese Zielgruppe besser anzusprechen?

BRÄUER: Das ist bei uns eine längerfristige Entwicklung - und sie basiert darauf, die jungen Menschen in ihrer medial überbordenden Lebenswelt ernst zu nehmen. Ihnen beibringen zu wollen, welchen Film sie gut zu finden haben, kann nicht funktionieren. Das bedeutet, dass wir in der Programmierung gezielt auch deren Perspektive einnehmen und Angebote machen, die über das Traditionelle hinausgehen. Das ist natürlich ein Balanceakt, wenn man ein eher älteres Stammpublikum hat. Aber es ist eben auch Ausdruck der Vielfältigkeit, unterschiedlichen Erwartungen gerecht zu werden. Eine Stärke von Yorck ist unser strukturell vielfältiges Team, bei dem wir die jungen Leute von Anfang an stark involvieren. Darin liegt auch ein Schlüssel, denke ich: Die Erfahrung der Älteren mit der Einschätzung der Jungen, die manche Trends ganz anders wahrnehmen, zusammen zu bringen, junge Sichtweisen ernst zu nehmen. Das ist übrigens auch etwas, was der deutschen Film- und Förderpolitik guttäte.

BF: Was punktet denn abseits der Cross-Over-Titel bei der Jugend?

BRÄUER: "Junge Klassiker", also Filme in etwa ab den 90ern, Filme mit denen die Eltern aufgewachsen sind, funktionieren tatsächlich sehr gut. Vor kurzem haben wir eine asiatische Filmreihe gestartet, die bislang immer ausverkauft war. Wir haben schon sehr früh einen Fokus auf Originalfassungen mit - oft sogar englischen - Untertiteln gelegt und einen rein englischsprachigen Insta-Kanal, der gezielt ein junges, kosmopolitisches Publikum ansprechen soll. Und gerade unser Kinoabo wird von jüngeren Kinogängern besonders gut angenommen, schon 2019 bildeten Besucher unter 30 die größte Gruppe der Neuabonnenten, das hat sich während der Pandemie noch verstärkt.

BF: Woher kommt das?

BRÄUER: Das Geschäftsmodell "Filmabo" ist dieser Altersgruppe besonders vertraut - und sie lässt sich damit gerne zum Entdecken einladen. Das sehen wir ganz deutlich daran, dass der Abonnenten-Anteil unter den Besuchern umso höher ist, je "kleiner" ein Film ist. Das ist ein massives Plus dieses Ansatzes: Wer ein Commitment in Form eines Abos eingeht, informiert sich, ist zugänglich. Das ist gerade jetzt so wichtig, wo es die sogenannte "Mittelware" weltweit immer schwerer hat.

BF: Noch vor wenigen Jahren schien es in Reihen der AG Kino-Gilde nahezu ausgeschlossen, einen Netflix-Film zu zeigen, jüngst bedauerten Sie ausdrücklich, dass Apple Coda" nicht auch hierzulande für die Leinwand zur Verfügung stellte. Woher rührt dieses Umdenken?

BRÄUER: Meine Überzeugung, dass die besten Filme auf die Leinwand gehören, ist ebenso wenig neu, wie mein Wunsch, eine Lösung zu finden. Tatsächlich hatte ich schon im Januar 2020 in den USA mit Amazon und Netflix gesprochen, um Möglichkeiten auszuloten. Für uns ging es nie darum, Unternehmen zu boykottieren, sondern um die Frage, wie wir zu einem Geschäftsmodell kommen, das für Kinos fair und nachhaltig ist. Dann kam die Pandemie. Ein Brandbeschleuniger, der uns die Zeit für die Anpassung an Veränderungen genommen hat, nachdem die Fenster auf breiter Front erodierten. Wir waren gezwungen, mit den Gegebenheiten zu arbeiten, das machte die Pandemie automatisch auch für uns zu einer Zeit der Experimente. Und wir haben tatsächlich sehr unterschiedliche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Streamern gemacht. Es dürfte nicht überraschen, dass es dort, wo die Kooperation eng war, wo in lokales Marketing investiert wurde und in der Bewerbung das Logo des Anbieters nicht größer war als der Hinweis auf den Kinostart, sehr viel besser funktionierte.

BF: Was bedeutet das für den weiteren Umgang mit Streaming-Content?

BRÄUER: Trotz eines nach wie vor schwierigen Umfelds ist die Position des Kinos wieder eine deutlich stärkere - das gibt uns mehr Gestaltungsspielraum. Tatsächlich scheint an den Börsen der vermeintliche Zauber des Streamings als Allheilmittel ja verpufft; Netflix etwa hat seit Anfang des Jahres rund 70 Prozent seines Wertes eingebüßt. Ich hoffe, dass wir weiter an den Modellen feilen können, nicht zuletzt auch im Sinne der Sichtbarkeit der Filme. Dabei wird ein gewisses Fenster selbstverständlich eine Rolle spielen. Dass ein Modell mit mehreren abgestuften Einnahmequellen zum Vorteil aller Seiten ist, erkennen ja auch die Studios wieder.

BF: Mittlerweile hat Yorck ein eigenes VoD-Portal an den Start gebracht. Was lässt sich bereits über die Akzeptanz sagen?

BRÄUER: Wir reden nicht von einem Angebot, das isoliert als Geschäftsmodell zu betrachten ist. Yorck On Demand ist Teil einer konzertierten Digitalstrategie; von kanalübergreifenden Maßnahmen zur Publikumsbindung, bei denen die Website selbst im Zentrum steht. Die Idee dahinter ist, dass wir die zentrale Anlaufstelle für Menschen sein wollen, die sich für Arthouse-Film interessieren; wir verlängern das Kinoerlebnis um flankierende Angebote. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Nutzerzahlen der Website seit dem Launch von Yorck on Demand vor ein paar Monaten um rund 50 Prozent gestiegen sind.

BF: Und was wird bevorzugt abgerufen?

BRÄUER: Es ist noch eine Momentaufnahme, aber es zeichnet sich doch klar ab: Dort, wo wir einen hohen Marktanteil an der Kinoauswertung haben, funktioniert auch das Streamen bei uns. Das unterstreicht, was wir seit jeher sehen: Das Kino beflügelt die nachgelagerten Verwertungsstufen. Zwei Drittel der Yorck-On-Demand-User hatten übrigens schon vorher eine Yorck-Karte oder unser Abo, aber immerhin ein Drittel hat sich neu registriert. Und das Interessante: Der Altersdurchschnitt der On-Demand-Nutzer liegt zehn Jahre höher als der unseres Kinopublikums. Gut möglich, dass es Menschen gibt, die sich noch nicht in den Saal zurück wagen, uns aber auf diese Weise unterstützen.

BF: Ausbleibende Verleihhilfen und die Nichtverlängerung von Ausfallfonds (der Ausfallfonds I wurde nach dem Gespräch verlängert, Anm.d.Red.) gelten als erhebliche Belastung, die sich über kurz oder lang wieder auf das Programmangebot für Kinos auswirken dürften. Reagiert die Politik an manchen Stellen zu zögerlich - und hätten sich die Kinos nicht auch stärker für eine Unterstützung des Verleihs einsetzen müssen?

BRÄUER: Natürlich müssen wir sicherstellen, dass die Verleiher wieder zu Kräften kommen, unter anderem wird die FFA noch zusätzliche Referenzgelder für 2021 zur Verfügung stellen. Ebenso muss gewährleistet sein, dass es nicht erneut zu Produktionsausfällen kommt, nur weil Risiken nicht abgesichert sind. Und das Vertrauen, dass sich die Kinoauswertung lohnt und Marketinggelder nicht wirkungslos verpuffen, muss wieder aufgebaut werden. Ich denke, dass all das der Politik auch bewusst ist. Für die Arbeit der Kinoverbände kann ich nur sagen, dass uns die vergangenen zwei Jahre alle Kraft gekostet haben. Kinos zählen zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Bereichen überhaupt; wir können ausfallende Vorstellungen nicht verschieben, wir haben keinen anderen nennenswerten Erlösmöglichkeiten. Von daher war es sicherlich richtig, sich zu fokussieren - zumal es schon jetzt darum geht, sich angesichts der absehbaren Corona-Welle im Herbst dringend für eine Verlängerung des Sonderfonds Kulturveranstaltungen einzusetzen. Und dann stehen ja die eigentlichen Zukunftsthemen an: der weiterhin bestehende Investitionsbedarf und nicht zuletzt die ökologische Modernisierung, die wir uns als gesellschaftliches Ziel insgesamt auf die Fahnen geschrieben haben.

BF: Das "Zukunftsprogramm Kino" wurde im Mai zwar um zehn Mio. Euro aufgestockt - aber diese Summe deckt nur ab, was Anfang des Jahres bereits beantragt war. Wie beurteilen Sie angesichts der Haushaltslage die Chance, dass spätestens Anfang 2023 noch ein entschiedener Schritt folgt?

BRÄUER: Wir sind zunächst einmal sehr froh, dass unser Ringen um eine Erhöhung Erfolg zeigte und am Ende nicht die Geschwindigkeit des Postweges entscheidet, ob Kinos investieren können. Das war ein Kraftakt, bei dem man auch den Druck auf die öffentlichen Kassen spürte. Natürlich hätten wir uns mehr Geld gewünscht, der Bedarf ist ja glasklar. Jetzt sehen wir uns auch noch mit einer Inflation konfrontiert, gleichzeitig steigt der Mindestlohn erheblich, beides wirkt sich massiv auf das Geschäftsmodell der Kinos aus. Insofern hoffe ich, dass die Notwendigkeit einer Stärkung des "Zukunftsprogramms Kino" von der Politik erkannt und anerkannt wird und das Budget aufgestockt wird.

BF: Kulturstaatsministerin Claudia Roth wird am Festakt teilnehmen. Was erhoffen Sie sich von ihr?

BRÄUER: Einen großen Scheck wird sie nicht im Gepäck haben. Dass sie kommt, ist aber mehr als nur ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für die Kinos. Wir sehen darin, dass Claudia Roth an das Kino glaubt und ihm zur Seite steht. Viele Arthouse-Betreiber kennen sie nicht nur als eifrige Kinogängerin, sondern auch, weil sie sich 2010 als Mitglied des Kulturausschusses entschieden für die Digitalisierung der Filmkunsttheater und Kinos im ländlichen Raum eingesetzt hat. Auch die Frage, welche Rolle Filmkultur für die Demokratie spielt, war ihr schon vor ihrer Zeit als BKM ein Anliegen. Roth ist eine Politikerin, der unsere Branche seit geraumer Zeit vertraut ist. Insofern hoffen wir, dass unsere Forderungen nach einem konsequenten und schnellen Schritt hin zu einer nachhaltigen Förderung, die Herausbringung und Publikumsentwicklung stärker ins Visier nimmt, bei ihr auf fruchtbaren Boden fallen.

BF: Es gibt Gerüchte, das aktuelle FFG könne noch einmal um ein Jahr verlängert werden.

BRÄUER: Von dieser Überlegung haben wir gehört, wenngleich ich nicht sagen kann, wie viel Gewicht ihr seitens der BKM selbst zugemessen wird. Dahinter steckt eine Kernfrage: Wie umfangreich soll eine Reform ausfallen - und wie viel Zeit benötigt man dafür? Manche wollen ein komplett neues FFG, auch wenn ich nicht den Eindruck habe, dass das mehrheitsfähig ist. Das deutsche politische System neigt stark zu einer Pfadabhängigkeit von Institutionen. Auch von daher denke ich, dass Weichenstellungen bei den neuralgischen Punkten wichtiger sind, als ein komplett neu aufgesetztes Gesetz. Allerdings stehen im Hintergrund Fragen wie die Einführung einer Investitionsverpflichtung oder die Umstellung der Anreizförderung auf ein steuerbasiertes System. Das alles kann Einfluss auf zentrale Punkte des FFG wie z.B. die Abgabeverpflichtung der Streamer haben. Zugleich bedarf es einer nachhaltigen Strategie, wie wir die nationale Filmförderung zukunftsfest machen. Einschließlich der Frage, inwiefern die Strukturen noch in die Zeit passen. Das könnte es am Ende erforderlich machen, dem Prozess mehr Zeit zu geben.

BF: Ist die Verknüpfung mit solchen Themen das eigentlich Entscheidende, nachdem die FFA-eigenen Mittel einen zusehends geringen Anteil am Gesamtfördervolumen einnehmen?

BRÄUER: Absolut. Eine Förderung muss Relevanz besitzen, also steht im Kern stets die Frage: Wie stärke ich sie? Die Pandemie hat einen Gutteil der Mittelzuflüsse an die FFA trockengelegt, stattdessen ist der Staat eingestiegen - und schon vorher war das, was die BKM an Fördergeldern vergibt, ungleich höher als der FFA-Topf. Wie also ist das Zusammenspiel in Zukunft zu organisieren? Muss es eine strukturelle Neuaufstellung geben oder kann die FFA im Wesentlichen bleiben, wie sie ist? Für uns ist natürlich wichtig - und darauf beruht ja auch die Bestätigung der Filmabgabe durch das BVerfG - dass wir im Kern eine dedizierte Kinofilmförderung behalten, die künftig einen noch stärkeren Fokus auf tatsächlich wettbewerbsfähige Filme legt. Um letzteres umzusetzen, böte tatsächlich schon das geltende FFG genug Flexibilität.

BF: Der Festakt findet unmittelbar im Anschluss an die Zukunftskonferenz "Cinema Vision 2030" statt, die die AG Kino-Gilde federführend als eines der gemeinsamen Projekte der drei Kinoverbände betreut. Was erwartet uns dort?

BRÄUER: Der Grundgedanke dahinter ist: Das Kino muss sich verändern, muss sich der Welt anpassen und Innovationen angehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und tatsächlich sehen wir unzählige innovative Ansätze. Einige davon wollen wir diskutieren, zu einem Termin und mit hochrangigen internationalen Gästen, darunter Vertreter:innen so innovativer Gruppen wie mk2 oder Alamo Drafthouse. Wir wollen den Blick weiten, Inspiration geben und die Umsetzbarkeit internationaler Best-Practice-Beispiele von deutschen Expert:innen einordnen lassen. In den Niederlanden existiert eine ähnliche Veranstaltung seit Jahren - und vielleicht ist es kein Zufall, dass unsere dortigen Kolleg:innen mit am besten durch die Pandemie gekommen sind. Natürlich wird nicht jedes Beispiel für jedes Kino gleichermaßen von Bedeutung sein, aber sich zwei, drei Ansätze mitzunehmen, von denen einer dann noch in diesem Jahr umgesetzt oder zumindest angegangen wird - das wäre unser Wunsch. Kim Koch hat kürzlich sehr richtig gesagt, dass man sich Erfolg erarbeiten muss. Wenn wir dazu mit Cinema Vision 2030 einen Beitrag leisten und dabei auch noch einen positiven Geist verbreiten können, dann bin ich sehr glücklich.

BF: Über die Verschärfung der Rahmenbedingungen durch die anhaltende Pandemie, Krieg und Inflation haben wir schon gesprochen. Wie positiv lässt sich angesichts solcher Belastungen in die Zukunft blicken?

BRÄUER: Auch wenn wir das Kino feiern wollen und werden - dass es kurzfristig nicht leichter wird, wissen wir alle. Aber ich glaube stark daran, dass uns eine Neuaufstellung gelingen kann, die dem Kino in "normalen" Zeiten echten Aufschwung beschert. Und was mich motiviert, ist nicht zuletzt der große Zuspruch, den wir gerade jetzt vonseiten der Jugend erfahren. Vom Publikum wie auch von Mitarbeitenden, die sich trotz der Pandemie für eine Tätigkeit im Kino entschieden haben. Wer das tut, glaubt daran, hat Energie und Überzeugung - und das macht sich in der Arbeit bemerkbar. Ich glaube an die niemals endende Notwendigkeit kollektiver Räume, an die Magie des Geschichtenerzählens, die kein Medium so vermittelt, wie der Film. Woran ich nicht glaube, ist eine Gesellschaft, die Monopolisten als Garant für Vielfalt und Freiheit betrachtet. Kurz gesagt: Kino wird weiter eine wichtige Rolle für die Gesellschaft, für Freiheit und Demokratie einnehmen - und was die Filme anbelangt, komme ich geradezu beseelt aus Cannes zurück. Vielfalt spielt sich zwischen so großartigen Filmen wie "Elvis", Corsage" oder Triangle of Sadness" ab. Und auch wenn ich letzteren für den besten Film des Wettbewerbs und den verdienten Gewinner halte, finde ich es gut, dass er aneckt, zur Auseinandersetzung anregt. Das macht ganz großes Kino aus! Und wenn wir politische Unterstützung erhalten, wenn wir Sonderfonds und Zukunftsprogramm verlängert bzw. gestärkt bekommen und wenn man versteht, wie wichtig Publikumsentwicklung ist: Dann blicke ich überaus positiv nach vorne!

Das Gespräch führte Marc Mensch