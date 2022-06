Kinocharts Deutschland Trend: Dinos auf Bogey-Kurs

Legt man die Donnerstagszahlen zugrunde, wird "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" Platz eins der deutschen Kinocharts am kommenden Wochenende verteidigen und strebt insgesamt auf eine Mio. Besucher zu, was ihm einen Bogey einbringen würde. Erfolgreichster Neustart am gestrigen Donnerstag war der Historienklamauk "Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" mit knappem Vorsprung vor dem ebenfalls neu gestarteten "Lightyear".

Mit gut 71.000 Besuchern (825.000 Euro) lag Jurassic World: Ein neues Zeitalter" gestern rund 10.000 Besucher unter dem Donnerstagsergebnis von vor einer Woche und konnte Platz eins der deutschen Kinocharts spielend halten. An dem zu erwartenden hochsommerlichen Wochenende könnten insgesamt rund 300.000 Besucher möglich sein. Die Besuchermillion wäre damit in Reichweite, womit sich "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" einen Bogey für eine Mio. Besucher innerhalb von zehn Tagen sichern würde.

Platz zwei belegte gestern Top Gun Maverick", der mit 48.000 Besuchern (knapp 500.000 Euro) sogar leicht über seinen Donnerstagszahlen der Vorwoche lag. Insgesamt könnten am Wochenende gut 150.000 Besucher drin sein.

Auf Platz drei findet sich der erfolgreichste Neustart des gestrigen Donnerstags, Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt", wieder. Erik Haffners komödiantischer Schnelldurchgang durch die Weltgeschichte brachte es gestern auf 15.700 Besucher (143.000 Euro) und könnte insgesamt bei gut 60.000 Besuchern landen. Den Bronzerang im Chartsranking am gesamten Wochenende streitig machen könnte ihm der jüngste Pixar-Spaß Lightyear", der an seinem gestrigen Starttag mit 14.300 Besuchern (121.000 Euro) auf der Vier landete und aufgrund des in der Regel höheren Multiplikators bei Familienfilmen noch an "Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" vorbei ziehen könnte. Allerdings sind in einigen Bundesländern auch noch Pfingstferien und der gestrige Donnerstag war mancherorts ein Feiertag - es bleibt also spannend im Rennen um Platz drei in der Endabrechnung.

Platz sechs im Donnerstagsranking belegte Tom Gormicans neu gestartete Actionkomödie Massive Talent" (3.800 Besucher; 34.000 Euro), dem insgesamt am Wochenende rund 15.000 Besucher beschieden sein dürften.

Nicolette Krebitz' Berlinale-Beitrag AEIOU - Das schnelle Alphabet der Liebe" belegte an seinem Starttag mit 1.700 Besuchern (15.000 Euro) Platz zwölf und wird vermutlich Mühe haben, am Wochenende die 10.000-Besucher-Marke zu knacken.