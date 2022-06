PREVIEW KINO: "Lightyear"

Das Pixar-Prequel "Lightyear", das sich als Weltraumabenteuer auf die Vorgeschichte der beliebten und ikonografischen "Toy-Story"-Figur Buzz Lightyear konzentriert, startet am Donnerstag in den Kinos. Lesen Sie hier unsere Besprechung.

Nach drei Pixar-Filmen - "Soul", "Luca" und "Rot" -, die vor dem Hintergrund der Covid19-Pandemie direkt auf dem Streamingdienst Disney+ starteten, bedeutet das "Toy Story"-Prequel "Lightyear" zur stilprägenden, Oscar-prämierten und weltweit sehr populären Animationsfilmreihe jetzt die Rückkehr in die Kinos. Und wie heißt es so treffend am Anfang dieser Sci-Fi-Abenteuergeschichte: Der Space Ranger Buzz Lightyear ist das neue Lieblingsspielzeug des Jungen Andy im ersten "Toy Story"-Teil, weil der ins Kino ging und einen Film sah. Und dieser Film ist im Grunde genommen jetzt "Lightyear", denn hier wird die Vorgeschichte des titelgebenden Space Ranger erzählt, der Millionen von Lichtjahren von der Erde entfernt auf eine Forschungsmission im All unterwegs ist.

Als der Hyperschallantrieb des Schiffes bei einem Angriff zerstört wird, ist die Besatzung dazu gezwungen, auf einem fremden Planeten mit feindlichen Insekten und aggressiven Schlingpflanzen eine Zivilisation aufzubauen. Allerdings findet sich Lightyear nicht mit dem Schicksal ab. Als prinzipientreuer Soldat schwört er weiter auf sein Arbeitsethos "Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter" und versucht, die Hyperschalltechnik durch ständige Testflüge wiederzuentdecken. Aber ein Nebeneffekt seiner Forschung ist, dass durch die Flüge die Welt und vor allem die Menschen um ihn herum schneller altern als er selbst.

Es ist auch dieser Zeitaspekt und seine tragischen Konsequenzen, die mehr aus "Lightyear" machen als "nur" eine perfekt animierte Familienunterhaltung mit lustigen Sidekicks wie der Roboter-Katze Sox, die im Bedarfsfall auch Betäubungspfeile aus dem Rachen schießen kann, und an "Star Wars" angelehnte, opulente Raumschiff-Action zu sein. Dann hat der Film in Teilaspekten eben auch eine bittersüße Schwere, wie sie im Kern von großen Pixar-Epen wie "Oben" oder "Toy Story 3" zu finden ist. Darum hat Regisseur und Drehbuchautor Angus MacLane ("Findet Dorie") mit seinem Team viele kurzweilige und spannende Abenteuer-Episoden gebaut, in denen der Space Ranger Buzz Lightyear mit einer Gruppe von ausgesonderten Rookies gegen einen übermächtigen Gegner und seine Roboterarmee antreten muss.

Als Figur im Zentrum gewinnt Lightyear, der im Deutschen von "Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha und im Englischen von "Captain America" Chris Evans gesprochen wird, auch in 100 Filmminuten nicht übermäßig an Charaktereigenschaften oder Tiefe hinzu. Er hat sein Grübchen, seinen Kultspruch und perfekt sitzendes Haar, wenn er den Raumfahrerhelm absetzt. Aber es erweitert das "Toy Story"-Universum erzählerisch und bietet natürlich im erwartbaren Erfolgsfall diverse Möglichkeiten, weitere Hintergrundgeschichten der anderen Spielzeuge zu erzählen.

Michael Müller