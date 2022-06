Doroteya Droumeva: "Mache das eben selbst wie Fassbinder"

Die in Berlin lebende Filmemacherin und junge Mutter Doroteya Droumeva blickt zurück auf die herausfordernde Weltpremiere ihres Films "The Vagabonds" in Cannes. Sie spricht auch über die Scheinheiligkeit von Großstädtern und Hollywood.

Bei Ihnen fielen mit der Geburt Ihres Kindes vor der Weltpremiere von "The Vagabonds" in Cannes zwei beglückende, wenn auch nicht stressfreie Ereignisse dicht zusammen. Wie haben Sie das unter einen Hut bekommen?

DOROTEYA DROUMEVA: Ich war im Krankenhaus kurz vor der Geburt und musste teilweise von dort unsere Premiere in Cannes organisieren. Die Organisatoren vom Festival wollten auf Französisch und Deutsch untertitelte Filmkopien für die Filmvorführungen haben. Ich habe den Hebammen gesagt, dass ich gerade keinen freien Kopf für eine Geburt habe. Da der Kreissaal gerade überlastet war, haben sie mich einen Tag in Ruhe gelassen und ich habe das organisieren können. Mein Söhnchen war ein Monat alt, als ich jetzt mit ihm nach Cannes reiste. Das war kein Problem, denn er hat sich im vom Festival zur Verfügung gestellten Vier-Sterne-Hotel Gray d'Albion in der Nähe vom Palais de Festival sehr wohl gefühlt. Nur unser Auftritt auf dem roten Teppich war problematisch: Mein neugeborenes Baby hat fürchterlich geschrien und wollte nicht mit der Babysitterin allein gelassen werden. Babys sind nicht auf dem roten Teppich zugelassen. Ich habe gesagt, dass ich entweder mit meinem Baby auf den roten Teppich und zur Premiere von "The Vagabonds" komme oder gar nicht. Ich habe mich auch nicht schick anziehen können aber das war mir in diesem Moment egal. Zum Schluß hat es, mit dem Baby dort zu sein, doch funktioniert und er hat während der gesamten Filmvorführung auf meinem Schoß geschlafen.

Wie war ansonsten Ihre Erfahrung nach Cannes zurückzukehren, wo Sie mit dem Kurzfilm "Der Brief" 2011 einen wichtigen Preis gewannen?

DOROTEYA DROUMEVA: Es war sehr aufregend und und ich hatte Gänsehaut, als der Titel meines Films auf dem roten Teppich kurz vor unserer Premiere angesagt wurde. Leider sind wir unmittelbar nach dem Team von dem Film "Elvis" von Baz Luhrmann auf dem roten Teppich gelaufen und Shakira war auch da, also sind alle Kameras auf diese gerichtet gewesen und wir haben nicht so viele Fotos von diesem Moment. Nächstes Mal bringen wir einen eigenen Fotografen auf den roten Teppich mit.

"The Vagabonds" erzählt von einer Frau Ende 30, die in Berlin lebt und eine Vorliebe für jüngere Männer hat. Ist das heutzutage vor allem in dieser Weltstadt überhaupt noch eine Problematik?

DOROTEYA DROUMEVA: Man denkt, dass bestimmte Milieus in Metropolstädten wie Berlin sehr liberal, selbstreflektiert und aufgeschlossen sind. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass Vorurteile und doppelte Standards, was das Denken über Frauen betrifft, überall existieren. Das passiert nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissenheit oder Trägheit im Denken. Die Lebensweise der Menschen ändert sich und es gibt immer mehr unabhängige Frauen mit Universitätsabschlüssen. Aber die üblichen Denkmuster ändern sich nicht so schnell. Tatsache ist, dass der "Paygap" immer noch existiert und Frauen schon ab 30 Jahren im leider sehr sexistischen Hollywood die Mutter des Sexsymbols spielen müssen.

Der Film besitzt einige hypnotische Sequenzen, die lange ohne Schnitt auskommen. Was war Ihre formale Idee für "The Vagabonds"?

DOROTEYA DROUMEVA: Ich bin kein Fan von der üblichen Schnitt-Gegenschnitt-Erzählmethode der meisten TV-Filmen, die dem Zuschauer vorschreibt, wie er das Gezeigte zu interpretieren hat. Die Plansequenz als filmisches Ästhetikmittel in ihrer Totalität ist offen für Interpretation und gefällt mir darum für meine Regiearbeit viel besser.

Sie haben den Film selbst produziert. Wie funktionierte die Finanzierung?

DOROTEYA DROUMEVA: Ich habe "The Vagabonds" mit eigenen Mitteln komplett selbst produziert, ein Teil davon mit meinem Künstlerstipendium der GVL und die Filmuntertitelung wird von German Films übernommen werden. Ich bin momentan auf der Suche nach einem Sales Agent. Und wenn sich keiner findet, mache ich das eben selbst, so wie Fassbinder das damals mit seinen independent produzierten Filmen gemacht hat. Allein die Selektion für Cannes Film Festival hat bei vielen für Interesse gesorgt, aber es hat mir noch keiner ein Kaufangebot gemacht.

Das Interview führte Michael Müller