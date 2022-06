Indien: Disney gewinnt und verliert zugleich

Indischen Medienberichten zufolge hat Disney+/Hotstar die Streamingrechte an der indischen Cricket-Liga IPL verloren, aber die TV-Rechte behalten. Digitale Auswertungsrechte gehen offenbar an das Joint Venture-Unternehmen Viacom18.

Seit Sonntag, dem 12. Juni, ist Indien im Cricket-Fieber, ohne dass aktuell Spiele zu sehen wären. Dies deswegen, weil für die Periode 2023 bis 2027 die Übertragungsrechte an der IPL, der indischen Cricket-Liga, vergeben werden. Auf indischen Internetportalen namhafter Zeitungen und Magazine sind dazu Liveticker zu sehen, die die virtuelle Auktion im Minutentakt begleiten. Darunter auch die englischsprachige The Times of India, auf deren Informationen wiederum die Berichte fast aller internationalen Medien beruhen. Das Problem dabei: Lokale Journalisten können zwar in Echtzeit die Gebote verfolgen, haben aber keine konkrete Kenntnis vom Bieter. Viele Informationen basieren daher auf Gerüchten und Insiderwissen.

Auf Basis vorliegender Informationen hat Viacom18 die sehr begehrten Streamingrechte für umgerechnet etwa 2,6 Mrd. Dollar erworben. Viacom18 ist ein Joint Venture von Paramount Global, Reliance Industries und Bodhi Tree Systems. Erworben wurde demnach Rechtepaket B, das die Digitalrechte für den indischen Subkontinent beinhaltet. Zuletzt war Star India Inhaber der IPL-Rechte für den Zyklus 2017 bis 2022. Star India hatte seinerzeit den Zuschlag für TV- und digitale Auswertung erhalten. Der Erfolg von Disney+ in Indien war auch an die Übertragung von Cricket-Spielen gebunden. Allerdings ist Disney bei der E-Auktion laut Medienberichten nicht leer ausgegangen, sondern hat sich die TV-Rechte für umgerechnet etwa drei Mrd.-Dollar gesichert.

Einerseits dürfte der Verlust der Streamingrechte ein schwerer Schlag für die Entwicklung der Disney+ Hotstar-Plattform bedeuten und somit für das globale Abonnenten-Wachstum von Disney+ überhaupt. Andererseits gab es vor der Auktion von der Wall Street Signale, dass Disney Haushaltsdisziplin wahren solle. So erklärt sich, dass Disney nicht bereit war, jeden Preis zu zahlen. Marktakteure wie Amazon, der zuletzt großes Engagement in Indien angekündigt hatte, waren offenbar gar nicht erst zur Aktion angetreten.

Am 14. Juni werden weitere Rechtepakete versteigert, darunter auch internationale Übertragungsrechte.