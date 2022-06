Nadja Becker und Katja Danowski im "Brandheißen Einsatz"

In Hamburg und Umgebung laufen derzeit die Dreharbeiten zur neuen "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe "Brandheißer Einsatz" (AT). Darin spielen Nadja Becker und Katja Danowski zwei Feuerwehrfrauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Noch bis Anfang Juli inszeniert Martin Busker nach einem Drehbuch von Volker Krappen in Hamburg und Umgebung den Pilotfilm zur neuen "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe "Brandheißer Einsatz" (AT).

Nadja Becker und Katja Danowski spielen darin zwei völlig unterschiedliche Feuerwehrfrauen. Anja Schmitz (Nadja Becker), Bankangestellte und zweifache Mutter, hat sich nach ihrer Scheidung mit vollem Ehrgeiz in die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr ihres norddeutschen Heimatortes gestürzt. Anja ist gewissenhaft und zuverlässig, tut sich aber schwer, Entscheidungen zu treffen. Doch genau das wird sie künftig tun müssen, als man ihr vorübergehend den frei gewordenen Posten der Gruppenführerin anvertraut. Und so kommt es, wie es kommen muss: beim ersten Einsatz gerät Anja mit Meike Honnich (Katja Danowski), die von der Feuerwehr des Nachbarortes zur Unterstützung abgestellt wurde, aneinander. Meike ist Landwirtin und Ex-Soldatin und hat einen sehr schroffen Ton am Leib. Von Anfang an erkennt sie Anjas Defizite und lässt sie ihre Geringschätzung deutlich spüren. Doch nach und nach entwickelt sich zwischen den beiden ein Vertrauensverhältnis - bis Anja ein folgenschwerer Fehler passiert.

In weiteren Rollen stehen u.a. Merlin Sandmeyer, Fabien Tietjen, Christian Rudolf, Alina Hidic, Jan Hasenfuß, Leander Lichti und Uwe Rohde vor der Kamera von Thomas Schinz.

Produziert wird "Brandheißer Einsatz" (AT) vn der Krebs & Krappen Film (Produzent:innen: Claudia Krebs, Volker Krappen) im Auftrag von ARD Degeto (Redaktion: Katja Kirchen,Stefan Kruppa) für die ARD. Als Executive Producer fungiert ARD-Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander.