"Cobra Kai"-Macher bringen Videospielhelden Duke Nukem auf die Leinwand

Schon seit Jahrzehnten laufen in unterschiedlichen Konstellationen die Planungen für eine Verfilmung des 1990er Jahre Videospiels "Duke Nukem". Jetzt hat sich Legendary Entertainment die Filmrechte gesichert und die Macher der Netflixserie "Cobra Kai" mit der Umsetzung beauftragt.

Legendary Entertainment (Dune") hat sich die Verfilmungsrechte an dem 1990er Jahre Videospiel "Duke Nukem"gesichert und die Macher der Netflixserie Cobra Kai", Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg mit ihrer gemeinsamen Firma Counterbalance Entertainment mit der Produktion beauftragt. Als weiterer Produzent fungiert der auf Videospielverfilmungen wie Assassin's Creed" spezialisierte Jean Julien Baronnet. Das berichtet der "Hollywood Reporter".

Mit der Verpflichtung des "Cobra Kai"-Trios kommt frischer Schwung in die Videospielverfilmung, die seit 2001 in bereits in unterschiedlichen Konstellationen - zunächst von Dimension Films, dann von Paramount - geplant war.

Duke Nukem, der Titelheld des 1991 gestarteten Videospielfranchises, das 2011 ein Comeback feierte kämpft, ausgestattet mit einigen Fähigkeiten von Helden aus 1980er Actionfilmen, gegen eine Alien-Invasion in Los Angeles. Dabei muss er mit mutierten Polizisten, Frauen aus Brutstätten der Aliens und dem zukloiden Herrscher fertig werden.

Wer das Drehbuch schreiben und die Regie übernehmen wird, steht aktuell ebensowenig fest wie der Cast.