Wechsel in der Geschäftsführung der AlwaysOn Production

Als Nachfolger von Nina Peters, die die Geschäftsführung Ende Mai abgegeben hat, fungiert Robert Hecker als Geschäftsführer der AlwaysOn Production. Wie das im März vergangenen Jahres gegründete Joint Venture der Studio Hamburg Production Group und der auf Influencer-Marketing sowie die Distribution und Produktion digitaler Inhalte spezialisierten Agentur HitchOn heute mitteilt, wird er die Geschäfte zusammen mit Sarah Kübler führen.

Robert Hecker war zuletzt seit 2015 als Executive Producer für die Studio-Hamburg-Tochter Riverside Entertainment tätig gewesen, wo er Formate wie "Alles auf Freundschaft" (RTL), "Das Spiel beginnt" (ZDF), "Dr. Wimmers Medizinquiz" (NDR) und das TV-Quiz "Na siehste!" (NDR) betreute. Zuvor war er seit 1997 als Autor und Producer für MTV Networks, MME Me, Myself & Eye sowie als Geschäftsführer von white balance tätig gewesen. Ab 2011 war er als General Manager der Herr P. GmbH zusammen mit Jörg Pilawa für die strategische Positionierung des Unternehmens sowie die Entwicklung von Formaten wie "Quiz-Champion" und das unter dem Titel "The Brain" in mehr als zehn Territorien exportierte Format "Deutschlands Superhirn" (beide ZDF) verantwortlich gewesen.

Über seine künftige Aufgabe sagt Robert Hecker: "Die umfassende Digitalexpertise, die Sarah Kübler mit HitchOn schon länger unter Beweis stellt, die unglaubliche Energie, die Michael Lehmann im Hintergrund investiert, und das junge, frische und absolut motivierte Team hier - alles beste Voraussetzungen, mich riesig auf diese neue Aufgabe bei AlwaysOn zu freuen."

Auch bei Hackers künftiger Geschäftsführungs-Kollegin Sarah Kübler ist die Freude groß: Wir freuen uns, mit Robert Hecker einen erfahrenen Produzenten und Geschäftsführer für AlwaysOn gewonnen zu haben, der herausragende Expertise in der Unterhaltung sowie im Dokumentarischen mitbringt. Gerade Digital sind zunehmend Formate gefragt, die beide Genres verbinden. Gleichzeitig bieten Social Media-Plattformen ständig neue Möglichkeiten des Erzählens - daher braucht es mutige Grenzgänger wie Robert, die diese Nachfrage gekonnt bedienen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Michael Lehmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Studio Hamburg Production Group, betont: "Robert Hecker ist mit seiner über 25-jährigen Erfahrung im Entertainment-Bereich und seiner Vielseitigkeit als Produzent und Kreativer ein großer Gewinn für die AlwaysOn. Ich sehe ihn als optimalen Partner an der Doppelspitze mit Sarah Kübler, um das Unternehmen weiterhin als kreative Ideenschmiede am Markt zu positionieren. Wir sind sehr froh, ihn an Bord zu haben!"