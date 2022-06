Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke für Andreas Dresen

Am 21. Juni wird in München der Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke verliehen. Einer der Preisträger der seit 2002 vom Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds Auszeichnung an Filmemacher:innen von künstlerisch wertvollen Filmen mit humanistischer, gesellschaftspolitischer Dimension ist Regisseur Andreas Dresen.

Regisseur Andreas Dresen wird für seinen Film Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" mit dem mit 7.500 Euro dotierten Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke in der Kategorie "National" ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird seit 2002 vom Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds an Filmemacher:innen von künstlerisch wertvollen Filmen mit humanistischer, gesellschaftspolitischer Dimension vergeben.

Zur Begründung der Auszeichnung für Dresen sagt die Jury: "Andreas Dresen hat das filmische Wunder vollbracht, dieses Drama unprätentiös mit Humor zu würzen. Beklemmend und anrührend schildert er zum einen den konfliktreichen, nicht enden wollenden Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit, zum anderen eine amüsante Milieustudie im deutsch-türkischen Sprachmischmasch. Getragen von einer hinreißend unerschrockenen Naivität ist diese Tragikomödie meisterhaft erzählt."

Während der ebenfalls mit 7,500 Euro dotierte Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke in der Kategorie "International" wie berichtet an die französische Filmemacherin Catherine Corsini für ihren Film In den besten Händen" geht, erhält die ukrainische Regisseurin Maryna Er Gorbach für ihren Film "Klondike" den in diesem Jahr mit 3.000 Euro dotierten Spezialpreis. Über den Film, der die Geschichte der hochschwangeren Irka und ihres Mannes, die im Sommer 2014 in einem Dorf in der Ostukraine mitten im Kampfgebiet wohnen, erzählt, sagt die Jury: "In beklemmender, poetischer Bildsprache schildert uns die Regisseurin sensibel ein Familiendrama inmitten einer herrschenden Hölle einer Verwüstungsmaschinerie. Der Film nimmt uns mit auf den ausweglosen, traurigen, unvermeidlichen Weg bis zur Katastrophe, die Verrohung und die Trostlosigkeit des Krieges, zeigt die Entmenschlichung des Menschen. Maryna Er Gorbach schuf einen herausragenden Film von universellem Wert."

Der Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke wird am 21. Juni im Vorfeld des Filmfest München im Cuvilliés-Theater München vergeben. Eine 90-minütige Zusammenfassung wird 26. Juni ab 10.05 Uhr in 3sat sowie am 29. Juni ab 22.45 Uhr im BR-Fernsehen zu sehen sein.