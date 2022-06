Cinema Lovers kooperiert mit trigon-film

Die Schweizer Filmstiftung trigon-film und das deutsche Kino-Netzwerk Cinemalovers haben eine hybride Vertriebskooperation gestartet. Den Auftakt in den Kinosälen macht am 23. Juni das Drama "Luzzu", während "This is not a Burial, it's a Resurrection" als erster trigon-Titel im September auf die kinoeigene Streaming-Plattform gelangt.

Ab nächster Woche werden ausgewählte Titel der Schweizer Kinostiftung trigon-film in Deutschland durch das Kino- und VoD-Netzwerk Cinemalovers für den deutschen Kinoeinsatz vertrieben. Darüber hinaus werden die Filme im Rahmen einer hybriden Vertriebskooperation auf den kinoeigenen Cinemalovers-VoD-Plattformen präsentiert. Zu den verfügbaren Titeln zählen sowohl Neustarts als auch Repertoire-Titel mit Klassikern des Weltkinos von Filmemachern wie Kiyoshi Kurosawa, Yasujiro Ozu, Andrei Tarkovski oder Ousmane Sembène. Insgesamt umfasst die Kooperation derzeit Titel aus acht Jahrzehnten und ebenso vielen Ländern.

Den Auftakt in den Kinosälen macht am 23. Juni Alex Camilleris maltesisches Drama Luzzu", das unter anderem auf dem Sundance Festival ausgezeichnet wurde. Am 21. Juli startet dann Kiyoshi Kurosawas melancholischer Reisefilm To The Ends of the Earth". Als erster trigon-Titel im VoD-Streaming wird "This is not a Burial, it's a Resurrection" von Lemohang Jeremiah Mosese ab September 2022 auf den VoD-Plattformen der Cinemalovers-Kinos verfügbar sein.

Stefanie Rusterholz, die stellvertretende Geschäftsführerin von trigon-film erklärt dazu: "Wir freuen uns sehr auf die neue hybride Vertriebspartnerschaft mit dem deutschen Kino-Netzwerk Cinemalovers. Mit Cinemalovers und ihrem Netzwerk von kommunalen Programmkinos haben wir perfekte Partner gefunden, die sich tagtäglich mit Herzblut für die Filmkultur sowie fürs Weltkino einsetzen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Kulturvermittlung und bieten so eine ideale Plattform für unsere Filme in Deutschland."

Cinemalovers-Geschäftsführer Jens Geiger-Kiran ergänzt: "Die Kooperation mit trigon-film ist für Cinemalovers ebenso logisch wie sie ein Glücksfall ist. trigon-film steht seit über 30 Jahren für ein in Europa wahrscheinlich einzigartiges cinephiles Verleihprogramm was das wortwörtliche Weltkino angeht. Hier versammeln sich die großen Namen aus Südamerika, Afrika, Asien und Osteuropa ebenso wie die Zukunft dieser Filmkulturen an einem Ort - seit langem ein Sehnsuchtsort für deutsche Programmkinomacher:innen. Dass wir nun einen Teil dieses riesigen Katalogs den Kinos sowohl für ihre Säle wie für ihre eigenen digitalen Plattformen zu sehr guten Konditionen zugänglich machen können, entspricht genau unserem Ansatz, die Präsentation im Saal mit der nicht-linearen Kuration im Digitalen zu verknüpfen."

Das 2021 ins Leben gerufene Netzwerk Cinemalovers, dem u.a. auch der Berliner Indiekino Club angehört, erstreckt sich derzeit über mehr als 30 Kinos und Filminstitutionen, die die von der filmwerte GmbH eingerichtete Plattform nutzen. trigon-film wiederum betreibt unter anderem die Schweizer Streaming-Plattform filmingo.