Foto des Tages: "FCK 2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter" (AT) abgedreht

Kino

Nach zwei Jahren und 32 Drehtagen endeten die Dreharbeiten für "FCK 2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter" (AT) mit zwei fulminanten Konzerten in Bremen und bei Rock am Ring. Regisseurin und Produzentin Cordula Kablitz-Post begleitete HP Baxxter und Scooter mit DOP Christopher Rowe durch emotionale Höhen und Tiefen, privat, im Studio und auf der Bühne in sechs Ländern während der Corona-Zeit. Koproduzent der avanti-media-fiction-Produktion ist der NDR (Timo Großpietsch), gefördert von FFA, DFFF, MOIN, nordmedia und Medienboard. Wild Bunch startet den Film Anfang 2023. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Thomas Starte, HP Baxxter, Ellen Geerdes (HP's Mutter), Cordula Kablitz-Post, Ulf Behrens, Patrick Dadaczynski, Christoph Liedke, Stella Nikoletta Drossa. Foto: Andreas Schlieter (PR-Veröffentlichung)