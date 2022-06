Engagierte Stoffe gewinnen in Emden

Beim 32. Internationalen Filmfest Emden-Norderney wurde gestern die französische Komödie "La Brigade" mit dem Hauptpreis, dem SCORE Bernhard Wicki Preis, ausgezeichnet. Marten Persiels bereits in Saarbrücken prämiertes Öko-Sci-Fi-Drama "Everything Will Change" wurde gleich zweifach gewürdigt.

Beim 32. Internationalen Filmfest Emden-Norderney wurde gestern die französische Komödie "La Brigade" mit dem Hauptpreis, dem SCORE Bernhard Wicki Preis, ausgezeichnet. Marten Persiels bereits in Saarbrücken prämiertes Öko-Sci-Fi-Drama Everything Will Change" wurde gleich zweifach gewürdigt, mit dem NDR Filmpreis für den besten Nachwuchsfilm und dem Creative Energy Award.

Jean-Louis Petit erzählt in "La Brigade" von einer Kantinenchefin, die sich in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge engagiert. Der SCORE Bernhard Wicki Preis wird - wie fast alle Preise beim Festival vom Publikum vergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Platz zwei der Publikumsbewertung teilten sich die norwegische Tragikomödie "Nothing to Laugh About" von Petter Naess über einen an Krebs erkrankten Standup-Comedian und das britische Drama von Richie Adams "The Road Dance" über eine junge Schottin im Ersten Weltkrieg. Der mit 7.000 Euro dotierte, ebenfalls über eine Publikumsbewertung ermittelte DGB Filmpreis für einen gesellschaftlich in besonderer Weise engagierten Film ging an den Dokumentarfilm "Platzen" über ein Theaterprojekt an einer Freiburger Schule von Jakob Reinhart. Erstmals vergeben wurde der Focus Future Award. Die Auszeichnung erhielt der Dokumentarfilm "Finite: The Climate of Change" von Rich Felgate, der das Engagement von Klimaaktivisten gegen Kohleabbau im Hambacher Forst und im britischen Pont Valley schildert.

Bereits am 10. Juni wurde der von einer vom Grimme-Institut berufenen Jury ausgewählte Drehbuchpreis vergeben, an den Animationsfilm Rohrpost Reloaded" um eine Rattenfamilie in der Kanalisation von Berlin in den Goldenen Zwanzigern von Angelika Hacker und Ulrich E. Krenkler. Gewürdigt wurden außerdem die Drehbücher "Smaragd" von Jovan Arsenic und "Bis hierhin und nicht weiter" von Niklas Pollmann.

Mit Kurzfilmpreisen geehrt wurden am Sonntag "Three Meetings of the Extraordinary Committe" von Michael Woodward und Max Barron (1. Platz), die Komödie "Der Mann, der wirklich nichts kann" von Erik Schmitt (2. Platz) und der Thriller "Descente" von Mehdi Fikri (3. Platz) sowie der Thriller "Get Home Safe" von Tamara Deniz.

Die Gewinner-Filme sind bis Mittwoch noch im CineStar Emden zu sehen.