Grünes Licht für zweite "Squid Game"-Staffel

Der Showrunner Hwang Dong-hyuk gibt einen Einblick, wer in der zweiten Staffel des Serienphänomens "Squid Game" dabei ist. Netflix hat jetzt offiziell grünes Licht gegeben.

Die Ankündigung war nur eine Frage der Zeit: Jetzt hat Netflix offiziell die Bestellung einer zweiten Staffel des koreanischen Serienphänomens "Squid Game" bekannt gegeben, bei der Erwachsene in Kinderspielen auf Leben und Tod kämpfen. Und zwar unter anderem mit einem kleinen Teaser, bei dem im Auge der berühmt gewordenen überlebensgroßen Spielfigur aus der ersten Staffel eine Zwei erscheint. Zudem haben die Macher einen Brief an die Fans geschrieben, den Showrunner Hwang Dong-hyuk unterzeichnet hat.

"Es brauchte zwölf Jahre, um die erste Staffel von 'Squid Game' tatsächlich umzusetzen. Aber es brauchte nur zwölf Tage um die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten zu werden", heißt es in dem Brief. "Gi-hun kehrt zurück, auch der Front Man wird wieder zurückkehren. Der Mann im Anzug könnte zurückkehren. Ihr werdet außerdem Young-hees Freund Cheol-su kennenlernen."

Die erste Staffel von "Squid Game" ist mit weitem Abstand das populärste Netflix-Serienformat aller Zeiten. In 28 Tagen erreichte es unglaubliche 1,65 Milliarden Stunden Sehzeit. Allerdings schwingt sich aktuell die vierte Staffel von "Stranger Things" mit ihren zwei Teilen dazu auf, ein ernstzunehmender Verfolger zu sein.