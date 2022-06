"Paradise"-Set-Besuch: Wie Netflix die deutsche Film-Zukunft plant

Es ist der altbekannte Traum der deutschen Filmbranche, an die so ruhmreiche Weimarer Kinotradition von Größen wie Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau oder Ernst Lubitsch anknüpfen zu wollen: Episch, genrelastig und in der Welt verehrt und geliebt. Der Neue Deutsche Film schaffte es zumindest, bei den Kritikern und Filmfestivals an diesen Status anzuknüpfen, ohne aber dauerhafte Publikumserfolge im Genre zu feiern. Bei Netflix gibt es jetzt wiederum vermehrt die potenzielle Möglichkeit, mit einem waschechten deutschen Genrefilm vom Kaliber eines "Blood Red Sky" oder "Army of Thieves" weltweit durchzubrechen und eine riesige Erfolgsgeschichte zu schreiben. Denn der Streamingdienst setzt auf große, ambitionierte Projekte aus der deutschsprachigen Region wie den dystopischen Action-Thriller "Paradise" mit Kostja Ullmann, Iris Berben, Corinna Kirchhoff, Marlene Tanczik, Alina Levshin, Numan Acar und Lorna Ishema in den tragenden Rollen, den die Produktionsfirma Neuesuper gerade in Berlin abgedreht hat.

Es ist einer der letzten Berliner Drehtage im schon sehr warmen Juni an zwei verschiedenen Locations: Im Velodrom, das gleichzeitig Veranstaltungshalle und berühmte Radrennbahn ist und im Krematorium im Baumschulenweg, in dem auch schon ein bisschen Filmgeschichte geschrieben wurde. Hier entstehen Szenen zum Plot, der in einer nahen Zukunft spielt: Im Mittelpunkt steht das milliardenschwere Big-Pharma-Konglomerat AEON, das mal ein kleines Biotech-Start-up war, bis es auf die Methode zur Übertragung von Lebenszeit von einer Person auf die andere stieß. Bei AEON arbeitet Max, den Kostja Ullmann in einer der Hauptrollen spielt. Ullmann steht in einer kleinen Drehpause vor dem Krematorium mit hohen weißen Sneakern, die auf die ein oder andere Art hier alle Figuren tragen, denn im spektakulären Säulengang-Foyer des Krematoriums ist die Eingangshalle des AEON-Hauptquartiers aufgebaut. Die Sneaker sind interessant, weil sie unterstreichen, wie dicht diese Zukunftsvision an der heutigen Zeit dran ist. Es ist eine leichte Weiterentwicklung zu den frisch weiß gestrichenen Turnschuhen, die heute jeder trägt. Ullmanns Schuhe erinnern mit ihren extravaganten Laschen und den dezenten Farbergänzungen eher an Marty McFlys Schuhe in "Zurück in die Zukunft" als an den amtierenden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Und so hat sich auch das Berlin der nahen Zukunft mobilitätstechnisch weiterentwickelt. Straßen sind kleiner, Fahrradwege größer geworden. Car-Sharing hat den Autobesitz als vorherrschende Form abgelöst.

"Wir sind jetzt am Anfang der Geschichte und drehen gerade Szene sieben. Meine Figur Max ist noch ganz frisch und motiviert", erklärt Ullmann, der zuletzt in der leider viel zu wenig gesehenen Joyn-Serie "Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers" glänzte und bald auch als Horror-Pfleger im RTL+-Film "Das weiße Schweigen" auf dem Filmfest München zu sehen ist. "Wir drehen nicht chronologisch. Am Anfang unserer Drehzeit im März im litauischen Palanga an der Ostsee haben wir mit dem Showdown vom Film angefangen." Tatsächlich entstand ein nicht unerheblicher Teil der "Paradise"-Produktion in Litauen, was sich auch daran zeigt, dass diverse Mitarbeitende vom dortigen Set jetzt in Berlin mit dabei sind. Ullmanns Filmfigur Max ist mit Elena zusammen, die wegen Schadensersatzansprüchen gezwungen wird, 40 Jahre ihrer Lebenszeit an AEON abzugeben. Fortan versucht Max, der nun selbst betroffen ist, das Firmenkonzept zu hinterfragen und Elenas Lebenszeit zurückzubekommen. Mit dem Showdown des Films in Litauen angefangen zu haben, bezeichnet Ullmann "echt spannend, weil da extreme Dinge passieren und die Figur zu diesem Zeitpunkt schon irre viel erlebt hat". Es habe viel Spaß gemacht, so mit der Figur einzusteigen und sie dann auch schon so zu spüren. Heute sei es ein bisschen entspannter.

An der imposanten Säulen-Halle des Krematoriums, die von den Architekten des Bundeskanzleramts stammt und auch schon als Filmkulisse in Hollywoodproduktionen wie "Æon Flux", "Cloud Atlas" oder "The Good Liar" diente, musste für "Paradise" gar nicht viel angepasst werden. Ja, es gibt ein großes leuchtendes Firmensymbol beim Empfang, diverse Details wurden verändert und erweitert. Aber die Säulen, die an der Decke in Lichtfenster münden, würden jedem Sci-Fi-Film gut zu Gesicht stehen. In der Mitte des Raums schwebt ein eiförmiges Etwas an einer Schnur über einer Wasserquelle. Auch das ist keine Set-Dekoration, sondern das mysteriöse Zentrum des Krematoriums. Hier kommt Kostja Ullmanns Figur im AEON-Hauptquartier an, um - von der Steadicam verfolgt - an vielen attraktiven jungen Menschen in modisch-symmetrischen Kostümen und Sicherheitspersonal, das im schlichten Grau, mit hohen, leicht faschistisch anmutenden Kragen vorbei weiter ins Zentrum der Macht vorzudringen.

Vor dem Krematorium haben am frühen Abend der Neuesuper-Produzent Simon Amberger, der zusammen mit Peter Kocyla und Regisseur Boris Kunz auch das "Paradise"-Drehbuch schrieb, und der Manager International Original Film DACH, Netflix, Lars Wiebe, auf einer schattigen Bank Platz genommen. Ähnlich wie schon Peter Thorwarths Traumprojekt "Blood Red Sky", das dann um die Welt ging, hat auch "Paradise" eine epische, nahezu zehnjährige Produktionsgeschichte. Es entstand ein erster Kontakt mit Kai Finke von Netflix, dem Amberger vom "Paradise"-Projekt berichtete. "Ursprünglich wurde 'Paradise' mal aus einem HFF-Wettbewerb für einen TV-Sender als Event-Film entwickelt. Der Sender stellte dann aber seine Eigenproduktionen ein, worauf wir versuchten, einen Arthouse-Kinofilm daraus zu machen. Aber einen Near-Future-Sci-Fi-Thriller für den deutschen Kinomarkt zu entwickeln, ist kein Paket, auf das sämtliche Verleiher gewartet hatten", erinnert sich Amberger, der "Paradise" als Neuesuper-Projekt mit der längsten Entstehungsgeschichte bezeichnet.

"Es ist zwar ein Genre, das gerne in Deutschland geguckt wird, das der deutsche Zuschauer aber vor allem aus internationalen Projekten kennt und schätzt." Für das Kino fand sich für das nicht ganz günstige Projekt keine vollständige Finanzierung. Aber Kai Finke mochte das Projekt und stellte es Netflix-Filmchefin Sasha Bühler vor. Amberger, Regisseur Boris Kunz und der Neuesuper-Kollege Rafael Parente pitchten Bühler das Projekt auf der Berlinale 2020. Und sie war angetan. "Wir hatten von Anfang das Gefühl, dass unsere Partner bezüglich 'Paradise' sehr euphorisch waren und es immer darum ging, gemeinsam möglichst erfolgreich und konstruktiv diesen Film zu machen", sagt Amberger über die weitere Drehbucharbeit und das konstruktive Feedback von Netflix.

Lars Wiebe, der als Manager International Original Film DACH vor rund einem Jahr von SquareOne an Bord von Netflix kam, las zum Start erst einmal viele Drehbücher. "'Paradise' hat mich von Anfang an sehr begeistert. In Deutschland gibt es weder für Sci-Fi noch für Near Future viele Vergleichsbeispiele. Im Stoff habe ich eine große Relevanz gesehen, weil die Geschichte in einer nicht allzu fernen Zukunft und vor allem hier in Berlin spielt und Themen aus unserer Lebensrealität aufgreift und klug weiterdenkt", sagt Wiebe. "Auf der anderen Seite ist das Ganze sehr unterhaltsam und spannend, ein Thriller im besten Sinne, wie es ihn hierzulande selten gibt, der Action, Stil und Stars gekonnt miteinander verbindet." Es sei vor allem auch ein Stoff, der das Publikum zum Mitdenken anrege. Wie würde man sich selbst entscheiden, wenn man ein paar Monate des eigenen Lebens für eine ziemlich hohe Geldsumme verkaufen könnte. Was würde das mit der Gesellschaft anstellen, wenn das technisch möglich würde.

"Die Chance zu ergreifen und für Netflix zu arbeiten, reizte mich vor einem Jahr auch enorm, weil dort die inhaltliche Bandbreite und die Chancen, Geschichten zu erzählen, die in der 'klassischen' Welt nicht möglich sind, enorm sind", schwärmt Wiebe. Er lobt Amberger als Produzenten, der eine ganz klare Vision habe. "Ich fand auch Boris Kunz toll, weil ich gespürt habe, dass er in diesem Bereich noch nicht so viel zeigen konnte, aber eine ganz eigene und klare Handschrift hat", sagt Wiebe über den Regisseur, der vor allem für seine Arbeit an der BR-Serie "Hindafing" bekannt ist und auch bei der ZDFneo-Serie "Breaking Even" Regisseur und Head-Autor war. Wiebe, der Creative Lead bei "Paradise" ist, spricht darüber, wie sich die Abteilung mit ihm, Sasha Bühler und zwei weiteren Kräften im vergangenen Jahr mit viel Leidenschaft und Affinität neu aufgestellt hat. "Ich habe mit Sasha einen engen Austausch und in ihr eine großartige Sparringspartnerin." Amberger wiederum beschreibt die Zusammenarbeit mit Netflix als "sehr positive und intensive Erfahrung". Der Streamingdienst sei ein Partner, bei dem in jedem Arbeitsschritt ein enorm großes Interesse am gemeinsamen Film zu spüren sei. Der Austausch war eigentlich immer konstruktiv und sehr konkret. Entsprechend sei Netflix auch ein Partner, bei dem man das von Redaktionen häufiger gebrauchte, relativ vage Feedback "Das funktioniert für uns so noch nicht" eben nicht zu hören bekommt.

"Wir versuchen den besten Film zu machen und dementsprechend unsere Anmerkungen im dramaturgischen Sinne anzubringen", ergänzt Wiebe. "Aber natürlich auch in dem Sinne, dass der Film einem möglichst großen Publikum zugänglich wird. Gerade weil es solche Filme in Deutschland nicht gibt, sehen wir die Chance, den Zuschauerinnen und Zuschauern etwas zu bieten, was unsere traditionell aufgestellte Branche sonst nicht ermöglicht. Es sind Filme wie ,Blood Red Sky' und 'Army of Thieves', die ein riesiges Publikum in Deutschland und im Rest der Welt gefunden haben, was für uns natürlich eine tolle Bestätigung ist." Die Mission sei es, mit einem deutschen Film vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu punkten. Der Rest der Welt, wo Netflix mittlerweile in mehr als 190 Ländern vertreten ist, sei dann die Kür, was auch eine unglaubliche Chance für die Filmemacher sei.

"Paradise" glänzt durch einen vielschichtigen Cast mit einer gelungenen Mischung aus jüngeren und älteren Schauspielerinnen und Schauspielern, über deren genauen Rollenprofile noch nicht zu viel geschrieben werden kann, weil das dann ins Spoiler-Territorium hineinragen würde. "Unser Ensemble ist vor allem auch als Team cool", sagt Amberger. "Wir haben nicht versucht, den Cast mit möglichst großen Namen voll zu bekommen. Geschichten, die davon leben, dass man sich in eine bestimmte Welt hineindenkt, funktionieren für mich persönlich oft besser, wenn der Star-Status den Figuren nicht im Weg steht." Der Film "Paradise" denkt aktuelle Entwicklungen weiter. So ist der Cast auch als diverse Fortentwicklung der sowieso schon kosmopolitischen Berliner Gesellschaft gedacht. Auch Wiebe ist glücklich mit dem Cast: "Da können wir vielleicht zur etwas klassischeren Kinowelt, wo man gewisse Schauspieler braucht, um die Menschen für einen Ticketkauf zu motivieren, etwas freier denken. Aber natürlich wollen wir die besten Leute für die entsprechenden Rollen. Stellvertretend für den insgesamt tollen Cast will ich Kostja Ullmann hervorheben, von dem wir alle schon beim Casting total begeistert waren. Ich finde, er bringt eine absolute Star-Qualität mit, auch wenn ich ihn ungerne in eine Schublade stecken will. Aber ich sehe ihm einfach wahnsinnig gerne wegen seiner Ausstrahlung zu."

Auf das Kompliment von Lars Wiebe angesprochen, mit "Paradise" auch international durchzubrechen, reagiert Kostja Ullmann am Set beherrscht. "An so etwas denke ich überhaupt nicht. Ich will eine Rolle spielen, weil die mich herausfordert und mich an meine Grenzen kommen lässt - und weil mich das ganze Projekt interessiert. Ich finde das Thema der Geschichte spannend. Aber was daraus entsteht, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken, weil das auch gar nicht in meiner Hand liegt", sagt Ullmann.

Lorna Ishema, die in "Paradise" den so mysteriösen wie ruhigen Bodyguard der Chefin der Zeitklau-Firma spielt, wirkt von ihrer Ausstrahlung her sowieso schon wie ein Hollywoodstar vor der Kamera. Am Set, wo sie gerade noch in einer intimeren Szene mit Numan Acar glänzte, gibt sie auf Nachfrage kluge Beschreibungen, etwa wenn es um Regisseur Boris Kunz geht, mit dem sie schon bei der ZDFneo-Serie "Breaking Even" zusammenarbeitete und schwärmt. "Mit Boris zu arbeiten, ist einfach angenehm. Es gibt für mich klare Ansagen. Wir können gut miteinander arbeiten und haben eine gemeinsame Sprache für mein Schauspiel. Er ist ruhig und entspannt", beschreibt Ishema. "Je stressiger alles drumherum wird, desto ruhiger wird er." Tatsächlich ist Boris Kunz der heimliche Star am Set, den man als Besucher in den ersten gedrehten Szenen fast gar nicht wahrnimmt. Mehr sieht man Kameramann Christian Stangassinger in Aktion, der schon an der Netflix-Serie "Barbaren" arbeitete und die wunderschön rauen Bergbilder der Abenteuerserie "Wild Republic" machte. Aber umso länger man Regisseur Kunz bei der Arbeit an diesem Juni-Tag zuschaut, umso angetaner ist man von diesem unaufgeregten Stil, ein Set zu führen. An die beiden Sci-Fi-Klassiker "Gattaca" und "Flucht ins 23 Jahrhundert" musste man immer wieder bei den gemachten Set-Eindrücken denken. Das sind wahrlich keine Referenzen, die man in den vergangenen 20 Jahren allzu häufig bei deutschen Filmen hatte.

Vom Set berichtete Michael Müller