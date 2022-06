Kinocharts USA: "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" besser gestartet als "Top Gun Maverick"

An seinem Startwochenende in den USA löste "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" "Top Gun Maverick" als Drei-Tages-Startrekordhalter für einen Film ohne Superhelden während der Pandemie ab.

Jurassic World: Ein neues Zeitalter" hat in den US-Kinocharts Top Gun Maverick" nicht nur von der Spitze abgelöst, sondern ihm auch den Bestwert für einen Drei-Tages-Start für einen Film ohne Superhelden während der Pandemie weggeschnappt. Während es "Top Gun Maverick" bei seinem Start Ende Mai an drei Tagen auf 126,7 Mio. Dollar gebracht hatte, stehen für "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" nach den ersten drei Tagen 142,1 Mio. Dollar zu Buche. Das ist nur unwesentlich weniger als beim Start des Vorgängers Jurassic World: Das gefallene Königreich" (Juni 2018: 148 Mio. Dollar); Jurassic World" hatte es bei seinem Start in den USA im Juni 2015 auf 208,8 Mio. Dollar gebracht gehabt. Weltweit steht "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" aktuell bei rund 389 Mio. Dollar.

"Top Gun Maverick" schlug sich angesichts dieser Konkurrenz hervorragend, baute auf der Zwei im Vergleich zum Vorwochenende nur 44 Prozent ab, und kam auf ein Wochenendeinspiel von 50 Mio. Dollar. Insgesamt stehen in den USA bereits 393,3 Mio. Dollar zu Buche; weltweit nahm "Top Gun Maverick" spielend die 700-Mio.-Dollar-Marke und steht aktuell bei 747 Mio. Dollar.

Platz drei der US-Kinocharts belegt Doctor Strange in the Multiverse of Madness", der im Wochenvergleich 46 Prozent abbaute und nach einem Wochenendeinspiel von 4,9 Mio. Dollar insgesamt bei 397,8 Mio. Dollar steht, gefolgt von Bob's Burgers - Der Film" (minus 50 Prozent; WE: 2,29 Mio. Dollar; gesamt: 27 Mio. Dollar) und Die Gangster Gang" (minus 32 Prozent; WE: 2,28 Mio. Dollar; gesamt: 91,55 Mio. Dollar)

Neben "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" gelang keinem Neustart am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten der US-Kinocharts. Die indische Liebeskomödie "Ante Sundharaniki" belegte als zweitbester Neustart mit 615.000 Dollar Platz elf.