Dinos treffen auf Krisenmarkt

Klar. Schon rein programmatisch hat es die chinesische Führung den dortigen Kinos in diesem Jahr nicht leicht gemacht, blieb diversen Hollywood-Blockbustern doch aus ideologischen Gründen ein Start verwehrt (trotz etlicher inhaltlicher Anbiederungen bzw. Selbstzensuren); vor allem Marvel-Filme sind davon massiv betroffen, auch ein Top Gun Maverick" schafft seine Spitzenzahlen aktuell ohne den schon vor der Pandemie umsatzstärksten Markt der Welt.

Vor allem aber ist es das international wohl einzigartig massive Vorgehen zur Eindämmung selbst der kleinsten Corona-Ausbreitung, das den dortigen Kinomarkt in einem Jahr hat abstürzen lassen, in dem es anderswo auf dem Globus wieder aufwärts geht. Zwar ist beispielsweise die Metropole Shanghai gerade wieder aus dem Lockdown entlassen worden, allerdings soll es dort schon am Wochenende wieder Teilabriegelungen zur Durchführung von Massentests geben.

Das Resultat: Mit Ausnahme eines enormen Aufschwungs zum Neujahrsfest (der allerdings tatsächlich ebenfalls unter den Erwartungen blieb) waren die Wochenendergebnisse in China 2022 bislang in der absoluten Mehrheit schlecht. Alleine die Tatsache, dass The Batman" umgerechnet gut zwölf Mio. Dollar reichten, um den besten Hollywood-Start des laufenden Jahres im Reich der Mitte hinzulegen, spricht Bände. Insgesamt waren bis Anfang der Woche rund 2,4 Mrd. Dollar in den chinesischen Kinos eingespielt worden, knapp 40 Prozent weniger als zum selben Zeitpunkt im Corona-Jahr 2021.

Immerhin: Ersten Schätzungen von Artisan Gateway zufolge wird Jurassic World: Ein neues Zeitalter" am Startwochenende die bisher maue Hollywood-Bilanz ordentlich aufpeppen - denn schon für den ersten Tag sind (inklusive Previews) aktuell rund 15 Mio. Dollar anvisiert; mehr also, als der bisherige Spitzenreiter an drei Tagen schaffte. Tatsächlich sollte das Dino-Spektakel keine Mühe haben, an seinem ersten Wochenende die Gesamtergebnisse von "The Batman" (gut 25 Mio.) und Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (gut 29 Mio. Dollar) , der für den China-Release zensiert wurde, zu übertreffen.

Allerdings bleibt der Abschluss der dritte Film der Jurassic World"-Reihe damit voraussichtlich deutlich hinter seinem direkten Vorgänger zurück, der 2018 am Starttag in Landeswährung gut das Doppelte des aktuell prognostizierten Ergebnisses eingespielt hatte.