Marvel bringt die "Thunderbolts" auf die Leinwand

Jake Schreier wird für Marvel Studios eine Comicverfilmung rund um die "Thunderbolts" inszenieren, zu der Black Widow"-Drehbuchautor Eric Pearson das Skript liefern wird. Als Produzent wird Marvel-Studios-President Kevin Feige fungieren. Das berichten US-Medien.

Die Thunderbolts sind eine Truppe von aus anderen Marvel-Comics bekannten Schurken wie Yelena Belova (Florence Pugh in "Black Widow" und "Hawkeye"), Ghost (Hannah John-Kamen in Ant-Man and the Wasp"), Abomination (Tim Roth in "Der unglaubliche Hulk" und "She-Hulk: Attorney at Law"), John Walker (Wyatt Russell in The Falcon and the Winter Soldier") und Taskmaster (Olga Kurylenko in "Black Widow") sowie einigen "Avengers"-Mitgliedern wie Clint Barton (Jeremy Renner) und Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Als Anführer der "Thungerbolts" kommen Baron Zemo, den Daniel Brühl in The First Avenger: Civil War" und "The Falcon and the Winter Soldier" gespielt hatte, sowie Valentina Allegra de Fontaine, die Julia Louis-Dreyfus in "The Falcon and the Winter Soldier" verkörpert hatte, infrage.

Weitere Details zu dem Projekt sind nicht bekannt.