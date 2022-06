Kinocharts Deutschland Trend: Neues Zeitalter, neuer Spitzenreiter

Der am Mittwoch mit etwas mehr als 100.000 Besuchern in den deutschen Kinos gestartete Jurassic World: Ein neues Zeitalter" verzeichnete gestern noch einmal rund 80.000 Besucher (930.000 Euro) und setzte sich damit souverän an die Spitze der deutschen Kinocharts. Zum Vergleich: der ebenfalls an einem Mittwoch gestartete Doctor Strange in the Multiverse of Madness" verzeichnete an seinem zweiten (allerdings hochsommerlichen) Donnerstag knapp 45.000 Besucher. Das beste Donnerstagsergebnis in diesem Jahr verbuchte Top Gun Maverick", der an seinem Starttag auf 140.000 Besucher gekommen war.

Für das gesamte Wochenende könnten für "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" - je nach Wetterlage - 700.000 Besucher und ein Einspiel von rund acht Mio. Euro drin sein. Damit würde er zwischen den Startergebnissen seiner beiden Vorgängern Jurassic World: Das gefallene Königreich" (574.000 Besucher; 6,8 Mio. Euro) und Jurassic World" (903.000 Besucher; zehn Mio. Euro) landen.

"Top Gun Maverick" kam gestern auf Platz zwei auf 46.000 Besucher (459.000 Euro) und lag damit ziemlich genau auf seinem Wert der Vorwoche. Gut möglich, dass am gesamten Wochenende noch einmal 400.000 Besucher (4,3 Mio. Euro) drin sind - insgesamt sollte in jedem Fall die 1,5-Mio.-Besucher-Marke fallen.

Platz drei im Donnerstagsranking belegte der beste Neustart des Wochenendes, Mamoru Hosodas Animationsfilm Belle", dem nach gut 10.000 Besuchern (134.000 Euro) am Donnerstag am gesamten Wochenende knapp noch eine sechsstellige Besucherzahl zuzutrauen ist.

Platz vier sollte "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (Do.: 8.800 Besucher; 83.000 Euro) nicht zu nehmen sein, der am Wochenende auf rund 70.000 Besucher (580.000 Euro) kommen sollte; insgesamt ist die Zwei-Mio.-Besucher-Marke aktuell bereits gefallen.

Um Platz fünf der deutschen Kinocharts zeichnet sich ein Dreikampf zwischen Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (Do.: 3.500 Besucher; 35.000 Euro), Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia" (Do.: 4.700 Besucher; 34.300 Euro) und Immenhof - Das große Versprechen" (Do.: 4.100 Besucher; 30.300 Euro) ab.