Disney: Dana Walden mit neuer Verantwortung

The Walt Disney Company hat Dana Walden zum Chairman des Geschäftsbereiches Disney General Entertainment Content ernannt. Möglicherweise hat CEO Bob Chapek damit seinen Führungsanspruch im Unternehmen gestärkt.

Wichtige Personalie bei Disney: The Walt Disney Company hat Dana Walden zum Chairman des Geschäftsbereiches Disney General Entertainment Content ernannt. Dies gab Chief Executive Officer Bob Chapek persönlich bekannt. In dieser Funktion wird Walden originäre Unterhaltungs- und Nachrichtenprogramme überwachen, die Disney für einzelne Streaming-Plattformen sowie seine Kabel- und Sendernetze erstellt. Konkret übernimmt sie die Aufsicht über ABC Entertainment, ABC News, Disney Branded Television, Disney Television Studios, Freeform, FX, Hulu Originals, National Geographic Content und Onyx Collective.

Walden war zuvor als Chairman Entertainment für Walt Disney Television tätig und tritt die Nachfolge von Peter Rice an, der das Unternehmen verlässt. Ihre Ernennung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft, und sie wird direkt an Chapek berichten. Walden kam 2019 mit der Übernahme von 21st Century Fox zu Disney.

US-Brancheninsider interpretieren die Personalie als Stärkung von Bob Chapek in seiner Funktion als CEO. Demnach sei Peter Rice als möglicher Nachfolger von Chapek gehandelt worden. Die aktuelle Mitteilung des Vorstands deute darauf hin, dass Chapeks Vertrag Anfang 2023 verlängert werde.