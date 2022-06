Angelina Jolie mit nächstem Regieprojekt

In einigen Regionen Süditaliens und in Rom verfilmt Angelina Jolie derzeit Alessandro Bariccos Bestseller "Without Blood" mit Salma Hayek und Demián Bichir in den Hauptrollen. Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, ist das Projekt das erste, das im Rahmen des im März zwischen Jolie und Fremantle geschlossenen Dreijahresvertrags entsteht. Neben Fremantle, das den Film auch weltweit vertreibt, fungieren Jolie Productions und The Apartment Pictures als Produktionsfirmen.

Dem Bericht zufolge ist "Without Blood" in der Zeit nach einem nicht näher beschriebenen Konflikt angesiedelt und erzählt die Wahrheit über Krieg, Traumata, Erinnerung und Heilung.

Angelina Jolie sagt über ihr neues Projekt: "Es ist eine Ehre für mich, hier in Italien zu sein und diesen sehr speziellen Stoff zu verfilmen und dass Alessandro Baricco mir das Vertrauen geschenkt hat, sein Buch zu adaptieren - mit seiner einzigartigen Poesie, Emotion und Art, den Krieg zu betrachten und der Frage, um die es sich dreht, nämlich, wonach wir nach einem Trauma oder Verlust oder Unrecht suchen."