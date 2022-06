Einschaltquoten: "Zürich-Krimi" auch als Wiederholung erfolgreich

5,82 Mio. Zuschauer (MA: 23,4 Prozent), das sind gut 1,7 Mio. Zuschauer weniger aber gut ein Prozentpunkt mehr als bei der Erstausstrahlung im Februar 2021, sahen gestern die Wiederholung des von Graf Film produzierten Zürich-Krimi: Borchert und der Mord im Taxi" und machten das Erste damit zum Tagessieger bei den Einschaltquoten. Das ZDF schickte dagegen den starbesetzten US-Kinofilm Ocean's 8" ins Rennen, hatte aber mit 3,06 Mio. Zuschauern (MA: 12,4 Prozent) klar das Nachsehen.

Anders sah es bei den 14- bis 49-Jährigen aus, wo "Ocean's 8" mit 12,5 Prozent gegenüber dem ARD-Donnerstagskrimi (8,3 Prozent) deutlich die Nase vorn hatte und sich in dieser Zielgruppe sogar Platz eins in der Primetime sichern konnte. Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime war das "Stern TV Spezial - Wie macht Deutschland Urlaub?" (10,9 Prozent) bei RTL.

Vox kam mit dem Animationsspaß Ich - Einfach unverbesserlich 3" auf einen 14/49-Marktanteil von 9,5 Prozent, für die RTLZWEI-Reportagereihe "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" standen 6,2 Prozent zu Buche, für das Kabel-eins-Coachingformat "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" 5,6 Prozent. Das "Sat.1 Spezial. Preisexplosion in Deutschland: Mieten, Wohnen, Kaufen" verzeichnete gestern Abend einen Marktanteil von 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Für den mehrfachen Oscargewinner (u.a. "Bester Film" und "Beste Regie") Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" hatten sich gestern Abend bei ProSieben 4,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen entschieden gehabt.