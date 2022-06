"Unter Nachbarn"-Remake startet in US-Kinos

Im Mai 2012 wurde Stephan Ricks Psychothriller "Unter Nachbarn" in der ARD ausgestrahlt. Mehr als zehn Jahre später kommt sein Remake "The Good Neighbor" in die US-Kinos.

Am 17. Juni bringt Screen Media Stephan Ricks Psychothriller "The Good Neighbor" in die US-Kinos - gut zehn Jahre, nachdem Ricks "Unter Nachbarn", dessen Remake er ist, als ARD-Mittwochsfilm zu sehen war. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sei der Weg zum US-Start kein leichter gewesen; allein die Finanzierung sei zweimal geplatzt.

Über das Projekt sagt Rick: "Auf der Oberfläche ein Psychothriller, ist der Film auch eine moderne Geschichte über Männlichkeit in der Krise und den Abgrund, in den wir alle blicken, sobald der dünne Schleier der Zivilisation zerrissen wird."

Protagonisten von "The Good Neighbor" sind David und Robert - im deutschen Original von Maxim Mehmet und Charly Hübner, im US-Remake von Jonathan Rhys Meyers und Luke Kleintank gespielt. David verursacht eines Tages einen Autounfall und begeht auf Drängen seines Nachbarn Robert Fahrerflucht. Dieser hofft, David dadurch enger an sich binden zu können. Für David beginnt jedoch ein Alptraum.

Den Weltvertrieb von "The Good Neighbor" hat die Highland Film Group übernommen, deutscher Verleih ist Wild Bunch.