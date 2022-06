KOMMENTAR: Der Filmpreis auf der Zielgeraden

In zwei Wochen hat das Warten ein Ende, dann wird der Deutsche Filmpreis endlich vergeben, Monate nach den Oscars oder anderen wichtigen Auszeichnungen des Filmschaffens des vergangenen Jahres. Die nominierten Filme kann man sich wenigstens auf dem Lola-Festival in Erinnerung rufen. Natürlich ist es Corona geschuldet, dass die Vergabe in den Sommer gelegt wurde. Und wenn sich die unheilvollen Ahnungen des Gesundheitsministers nicht bewahrheiten, kehrt sie nächstes Jahr wieder auf den angestammten Platz Ende April zurück, wenn die preiswürdigen Filme einem interessierten Publikum noch präsent sind, oder es sie vielleicht sogar noch auf der großen Leinwand finden kann.

Schön auch, dass die Verleihung wieder vor Zuschauern stattfinden kann. Schade nur, dass sich dieses Jahr der Deutsche Filmpreis und das Filmfest München in die Quere kommen. Die Prominenz wird gar nicht recht wissen, welchen Anlass sie adeln und zu mehr Aufmerksamkeit in der berichtenden Presse verhelfen soll. Denn selbstverständlich ist es nicht mehr, dass der deutsche Film im Zentrum des Interesses der Zeitungs- und Online-Feuilletons steht. Nun konkurrieren beide Anlässe um publizistische Reichweite. Die würde man sich auch für einige der nominierten Filme und die preiswürdigen Leistungen ihrer Kreativen wünschen, in Zeiten, in denen sich das Kino langsam zurück kämpft in den "relevant set" der Filminteressierten, und deutsche Filme mit Platz auf der großen Leinwand von den ihrerseits um wirtschaftliche Erholung ringenden (Programm-)Kinobetreibern nicht gerade verwöhnt werden.

Dabei ist die Auswahl der für den besten deutschen Film nominierten Kandidaten durchaus gelungen. Mit Contra" von Sönke Wortmann und Wunderschön" von der in der Regiekategorie schmählich übergangenen Karoline Herfurth werden zwei kluge, inhaltlich ambitionierte Komödien gewürdigt, die sonst vom Auswahlkomitee eher dem filmischen Mainstream zugerechnet werden und ein breites Publikum begeistern konnten. Mit Andreas Dresens und Laila Stielers komödiantischem Drama Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" ist gleich noch ein Repräsentant des auf den Nominiertenrängen selten vertretenen Genres dabei. Wie die herausragenden Arthousedramen Lieber Thomas", Spencer" und Große Freiheit" hatte es auch Dresens originelle und unterhaltsame Geschichtsstunde schwer, Zugang zum cineastischen Publikum zu finden. Aber nicht nur ihre Filmverleiher müssen um den Platz auf der Leinwand kämpfen, ihre Produzenten müssen zunehmend darum kämpfen, dass diese Filme überhaupt entstehen. Dafür wird TV-Verantwortlichen immer öfter namentlich gedankt. Eine konzertierte Aktion, wie große deutsche (Arthouse-)Filme ihr Publikum im Kino besser finden können, das wäre doch eine Anstrengung des am Abend der Verleihung versammelten Branchensachverstandes wert.

Ulrich Höcherl, Chefredakteur und Herausgeber