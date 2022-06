"Jurassic World: Ein neues Zeitalter" am Starttag sechsstellig

"Jurassic World: Ein neues Zeitalter" hat an seinem gestrigen Starttag mehr als 100.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt.

Damit reiht er sich zwischen seinen beiden Vorgängern ein: Jurassic World: das gefallene Königreich" hatte es vor ziemlich genau vier Jahren an seinem Starttag - einem Donnerstag - auf 72.000 Besucher gebracht gehabt und war am Startwochenende auf rund 575.000 Besucher gekommen. Für Jurassic World" hatten an seinem Starttag im Juni 2015 - ebenfalls ein Donnerstag - 145.000 Besucher zu Buche gestanden; am gesamten Startwochenende waren es etwas mehr als 900.000 Besucher.

Den besten Starttag des Jahres 2022 verzeichnete der Anfang Mai an einem Mittwoch gestartete Doctor Strange in the Multiverse of Madness" mit 161.000 Besuchern.