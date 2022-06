BAFTA Awards rücken weiter von den Oscars weg

Die BAFTA Awards werden im kommenden Jahr am 19. Februar vergeben. Das gab die British Academy of Film and Television Arts jetzt bekannt. Damit finden die BAFTA Awards im kommenden Jahr nicht nur drei Wochen vor der Oscarverleihung (12. März) - in der Regel liegen zwei Wochen zwischen beiden Verleihungen -, sondern auch parallel zur Berlinale (16. bis 26. Februar) statt.

Bei der Verleihung der BAFTA Awards in diesem Jahr waren u.a. mit Jane Campion (Regie für Power of the Dog"), Will Smith (Hauptrolle in King Richard"), Ariana DeBose und Troy Kotsur (Nebenrollen in "West Side Story" bzw. CODA"), Sian Heder ("Bestes adaptiertes Drehbuch" für "CODA") sowie Drive My Car" (bester internationaler Film) spätere Oscargewinner:innen ausgezeichnet worden.

Den Fahrplan bis hin zur Verleihung der BAFTA Awards will die BAFTA im Laufe der kommenden Monate bekannt geben.