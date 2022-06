Foto des Tages: 7. Baumi Script Development Award vergeben

Kino

In Köln wurden Dea Kulumbegashvili (links im Bild) für ihr Projekt "Historia" aus Georgien und Visar Morina (rechts im Bild) für sein Projekt "Hatixhe and Shaban" aus Kosovo ex aequo mit dem 7. Baumi Script Development Award ausgezeichnet. "Beide Kinofilmprojekte beschreiben obgleich ihrer unterschiedlichen Herangehensweise eine große Menschlichkeit und zeichnen ein präzises politisches Bild ihrer Figuren und der Gesellschaften in denen sie leben", so die diesjährige Gastjurorin Ildikó Enyedi (Bildmitte). Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird seit 2016 in Erinnerung an den Filmproduzenten Karl 'Baumi' Baumgartner verliehen und wurde von Familie Baumgartner, Pandora Film sowie der Film- und Medienstiftung NRW ins Leben gerufen. Foto: Hojabr Riahi / Film- und Medienstiftung NRW (PR-Veröffentlichung)