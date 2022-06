Disney+ ist jetzt offiziell in 16 Märkten des Nahen Ostens und Nordafrikas gestartet.

Seit dem 8. Juni ist The Walt Disney Company mit seinem Streamingdienst Disney+ in 16 Märkten des Nahen Ostens und Nordafrikas, also im sogenannten MENA-Wirtschaftsraum, präsent.

Gestartet wurde die Plattform in Algerien, Bahrein, Ägypten, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Oman, Palästina, Katar, Saudi-Arabien, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Jemen.